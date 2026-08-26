Агенцията по храните установи огнище на антракс в област Ловеч

Българската агенция по безопасност на храните обяви първично огнище на антракс в животновъдно стопанство с 205 говеда в с. Стефаново, област Ловеч. Наличието на заболяването е лабораторно потвърдено на 26 август. Регионалната здравна инспекция е уведомена незабавно и извършва проучване.

Проверката е започнала след получена на 24 август информация за приети в лечебно заведение пациенти със съмнение за заболяването. Установено е, че те са съпрузи и животновъди, собственици на два регистрирани животновъдни обекта в с. Стефаново – единият за отглеждане на говеда, а другият за овце. Изяснено е, че собственикът на стопанството с говедата е забелязал признаци на заболяване при едно от животните, след което е предприел умъртвяването и разфасоването му. Месото е съхранявано във фризер, откъдето впоследствие са взети проби за лабораторно изследване.

Още при възникване на съмнението служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Ловеч поставиха стопанството под възбрана, като са предприети действия по дезинфекция на обекта, мястото на разфасоване и пасищата, използвани от животните.

Съхраняваното във фризера месо е възбранено. Извършени са клинични прегледи и термометриране на говедата и овцете в двата обекта, като не са установени отклонения в телесната температура, а животните са във видимо добро общо състояние.

Въз основа на лабораторно потвърдения резултат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ е разпоредено организирането на ваксинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в с. Стефаново. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след ваксинацията с цел ограничаване на разпространението на заболяването.

Екипи на БАБХ извършват всекидневно наблюдение на животните в засегнатия район.

Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни и хищници. Най-чувствителни са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите и конете.

БАБХ напомня на животновъдите, че при съмнение за заболяване следва незабавно да уведомят ветеринарния лекар на стопанството, който трябва да сигнализира областния ветеринарен инспектор.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на денонощния телефон на БАБХ 0700 122 99.