Ще се разчита на ЕБВР за подготовката на проекти за публично-частно партньорство

Европейската банка за възстановяване и развитие може да предостави на правителството и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията експертна оценка и международен опит при структурирането на проекти, които държавата смята да предложи на частни инвеститори за съвместно изпълнение. Това съобщиха от ведомството на вицепремиера Александър Пулев след негова среща в сряда с представители на финансовата институция.

На нея са били обсъдени възможностите за по-активно използване на публично-частните партньорства, заради което и се подготвя нов закон, както и подготовката на стратегически инфраструктурни проекти, използването на европейски и международни финансови инструменти, привличане на инвестиции, а също и прилагането на добри международни практики и експертиза на ЕБВР.

"Публично-частните партньорства са един от ключовите инструменти, с които можем да мобилизираме частен капитал и да ускорим модернизацията на инфраструктурата в България", коментира Пулев, цитиран в съобщението.

По думите му разработваната нова законова рамка ще има широко приложение – от индустриални зони и транспортна свързаност до енергийна инфраструктура и други стратегически обекти. "Това са проекти, които изискват значителен ресурс и дългосрочна визия. Именно тук публично-частните партньорства могат да дадат необходимия инструментариум", посочва вицепремиерът.

Според него целта е да бъде привлечен допълнителен частен капитал, включително чрез комбинация с европейски средства и други финансови инструменти. Той отбелязва, че сътрудничеството с ЕБВР има потенциал да надхвърли традиционното финансиране и да обхване целия процес. "Вярвам, че партньорството ни може да донесе конкретни подобрения в управлението, подготовката и реализацията на стратегически инвестиционни проекти. Искаме да приложим най-добрите международни политики и стандарти и да направим още повече за модернизацията на България", казва вицепремиерът.

"Имаме ясна цел – повече инвестиции, модерна инфраструктура и по-активно участие на частния сектор. ЕБВР е естествен стратегически партньор на България в този процес и искаме да превърнем този диалог в конкретни проекти и конкретни резултати", допълва той.

Пулев е представил основните акценти в икономическата част от управленската програма на правителството, поставяйки привличането на инвестиции на първо място. "Фокусът ни е върху производства с висока добавена стойност и стратегически партньорства с утвърдени компании в приоритетни области, защото настоящият икономически модел вече е изчерпан. Той до голяма степен разчита на потребление, финансирано чрез задлъжняване, а това не е устойчив модел. Затова трябва да преструктурираме икономиката и да започнем икономическа трансформация. Това отнема време, но трябва да поставим необходимата основа и да предприемем необходимите административни стъпки", заявява Пулев.

Като втори ключов приоритет той откроява подобряването на административното обслужване и създаването на по-добра бизнес среда. Според него така ще се подобри едновременно координацията между институциите и ще се намалят административната тежест и регулациите за бизнеса.