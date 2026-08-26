Румъния скочи в защита на баниците на Чичо Михай

Един от известните букурещки културтрегери Едмонт Никулушка, съосновател на творческото пространство с кафене и книжарница „Ла Мица Бичиклиста“ (La Mița Biciclista), успя да настъпи мотиката с явната си подигравка към клиентите на стара народна баничарница в центъра на столицата.

Едмонт привлече вниманието буквално на цялата страна с клип, с който целеше да похвали кроасаните, продавани в неговото кафене, но постига обратен ефект, предава БТА.

Едмонт не застава да снима пред собственото си заведение, а пред намиращата се в близост пекарна "Амзей“ на площад "Амзей“, известна сред жителите на града като „La Nea Mihai“ („При чичо Михай“).

Във видеото Никулушка прави ироничен коментар за мястото и хората, които купуват оттам ”мерденя“ - традиционни тестени изделия със сирене на цена между 6 и 8 леи (1.2-1.5 евро), които са много близки на вкус и вид до българската улична баничка.

”Всички познаваме този тип хора; напълно убедени, че най-добрата пекарна на света е онази на чичо Михай точно зад ъгъла. Изглеждат така, сякаш цял живот не са вкусвали нищо друго освен маргарин и остатъци от сирене“, каза във видеото Едмонт

След това започва да рекламира кроасаните от своето кафене.

Реакцията в социалните мрежи е светкавична

Хиляди хора публикуваха текстове, снимки и видеа в подкрепа на старата пекарна на чичо Михай, която съществува от 1986 г. и оттогава не е променяла собственика и асортимента си.

Медиите създадоха забавни колажи по темата и изровиха от архивите момента от предизборната кампания на настоящия президент Никушор Дан от 2025 г., в който той похапва “мерденя“.

Доскорошната министърка на правосъдието и настоящ депутат от Национално-либералната партия Алина Горгиу бе засечена през уикенда да си купува от Чичо Михай, а кметът на Букурещ Чиприан Чуку написа в интернет, че не може да си представи града без ”мерденя“.

"Хапвам си мерденя при чичо Михай още от 86-а. По времето на комунизма това беше единственото място в центъра на града, където можеше да хапнеш нещо през нощта... Чичо Михай се грижеше за нас!“, написа в Инстаграм една от най-известните румънски певици Лоредана Гроза.

Тя отбеляза, че баничарницата е устояла на изпитанието на времето, преживяла е различни промени и тенденции и се е превърнала в емблематично място за поколения наред.

"Оцеляла е през режими, моди и тенденции, хранейки поколения с „мерденеле“. Ето това е свобода! Всички знаят, че най-готините хлапета са израснали с маргарин“, коментира още Лоредана Троза.

Като жест на подкрепа тя раздаде от баницата със сирене по време на свой концерт на Фестивал в Букурещ.

Чичо Михай благодари на румънците

На свой ред чичо Михай благодари на всички, които масово застъпиха за неговата пекарна.

"Благодарим ви, че ни подкрепяте, както в миналото, така и сега. Благодаря, че ни пишете, насърчавате ни и ни показвате, че независимо от ситуацията, най-важни са хората и отношенията, изградени с времето. За нас площад „Амзей“ означава семейство, упорит труд, хора и общност, в която искаме да има място за всеки. Не търсим конфликти, съперничество или остри спорове. Вярваме, че всеки може да върви по своя път, като същевременно уважава околните“, каза той.

Междувременно Едмонт Никулушка се извини публично, като призна, че посланието му е наранило хората и е засегнало скъпи за тях спомени, както и че е сгрешил, противопоставяйки кроасаните на местна традиция от пазара „Амзей“.

"Предвиждаше се това да бъде епизод за любителите на храната. В публикувания си вид той засегна хората, спомените и най-известния съсед на пазара „Амзей“; поемам пълна отговорност за тази грешка. Чичо Михай е символ. Отдавна говоря за френската гастрономия, но сгреших, като я противопоставих на местната традиция и местна личност. Чичо Михай, моля те за прошка“, сподели той.

Днес, четири дни след избухването на скандала и въпреки дъжда, пред пекарна „Амзей“ продължават да се вият опашки за „мерденя“, предава кореспондентът на БТА в Букурещ.

“Това е вкусът на моето детство. От години идвам тук почти всяка сутрин“, сподели 30-годишната Мадалина, която чакаше на опашката. „Не искаш ли този път да ти взема кроасан вместо „мерденя“, пошегува се майка ѝ. „В Букурещ има място и за „мерденя“, и за кроасани“, подхвърли друг клиент.

Проява на снобизъм

"Реакцията на румънската общественост показа, че въпросът надхвърля състава на продуктите. Хората възприеха подигравките към клиентите на пекарната „Амзей“ като проява на социален и гастрономически снобизъм. Това породи феномен, при който хората се втурнаха да купуват именно продукта, станал обект на присмех. В този контекст „мерденя“ се превърна в нещо повече от обикновена тестена закуска; тя стана символ на всекидневието в Букурещ“, коментират в свои материали по темата местните медии.

Бившият министър на образованието и настоящ професор в университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока Даниел Давид, който е и автор на книгата "Психология на румънския народ“, написа за вестник „Адевърул“, че в момента страната преминава през изразен процес на еманципация на автономните личности.

"Това означава, че хората искат гласът им да бъде чут и обществените институции да се съобразяват с тях. Естествено, очакването е еманципираната, автономна личност да отстоява собствените си права или интереси, като същевременно зачита правата и интересите на другите – включително на социалните институции, които все пак могат да бъдат подложени на рационална критика с цел постигане на промяна; това е асертивното поведение“, обясни Даниел Давид.