"Булгаргаз" се активира с оферта към регионални фирми за капацитетите си в Гърция и Турция

Държавният газов достачвик "Булгаргаз" започва да разработва възможностите на резервираните си капатицети за разтоварване на втечнен газ на терминали в Гърция и Турция и за съхранение в "Чирен" и турски газохранилища. Компанията обяви в сряда, че предлага на партньори от региона комплексно решение за осигуряване и доставка на втечнен природен газ.

Услугата може да включва както осигуряване и доставка на втечнен природен газ от страна на "Булгаргаз", така и приемане на втечнен природен газ, доставен от клиента,

последвано от регазификация, съхранение, пренос и доставка на еквивалентно количество природен газ до договорена точка за прехвърляне на собствеността.

Дружеството посочва, че съчетаването на дългосрочно резервиран достъп до терминали за регазификация, възможности за съхранение и трансграничен пренос, както и присъствие на регионалните газови пазари му позволява да структурира гъвкави решения, съобразени с конкретните нужди на потенциалните си партньори.

Услугата ще се предлага на краткосрочна, средносрочна и дългосрочна база, считано

от газова година 2026/2027, която започва на 1 октомври.

"Булгаргаз" има резервиран капацитет от 1 млрд. куб. м годишно на терминала в гръцкия град "Арександруполис, както и още 1.8 млрд. куб. м на турски терминали за регазификация. Споразумението с турската БОТАШ включва и възможност за съхранение на суровината в тамошни газохранилища. То бе замразено за 15 месеца за предоговяране на условията за дължимите от "Булгаргаз" такси, които в момента са прекалено високи и правят неренталибно ползването на въпросния капацитет. В този период дружеството ще плаща само за реално разтоварени и пренесени количества в Турция. Правителството на "Прогресивна България" и Румен Радев заявиха, че смятат да запазят капацитетите и декларират готовността количествата по договора да бъдат използвани и за регионална търговия.

Освен това "Булгаргаз" има резервиран капацитет в българското газохранилище "Чирен", където нагнетява синьо гориво, когато цените са изгодни. С новите компресорни станции там това е възможно по всяко време, както и изпомването на газ, заради ревесивния им режим на работа.

Очевидно сега обявената комплексна услуга е първа стъпка в опитите "Булгаргаз" да стане нещо повече от фирма, фактурираща количествата по договора си за доставка на 1 млрд. куб. м от азерското находище "Шах Дениз" в Каспийско море, която също така периодично абявява търгове за допълване на необходимите за страната обеми газ

"Инициативата е част от последователната политика на дружеството за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка, повишаване на сигурността на снабдяването и утвърждаването на "Булгаргаз" ЕАД като активен регионален участник на газовия пазар. Предложеният модел на сътрудничество предоставя възможност за достъп до надеждни алтернативи източници и за по-гъвкаво управление на портфолиото", посочва се в съобщението на компанията.

В поканата си до потенциалните клиенти се посочва, че "Булгаргаз" е регистриран ползвател на газопреносните системи в България, Гърция, Румъния и Унгария и притежава регистрирано дружество в Молдова.

Дружеството може да извършва доставки до виртуална търговска точка във всяка от посочените държави, както и до други точки за прехвърляне на собствеността в съответните газопреносни системи, при наличие на свободен трансграничен преносен капацитет, допълва се в нея.

За газова година 2026/2027 "Булгаргаз" пише, че може да предложи комплексната услуга на краткосрочна основа, а от газова година 2027/2028 дружеството би могло да обсъди и сключването на дългосрочно споразумение.

Заинтересованите търговци могат да заявят интерес, като предоставят информация за прогнозните си нужди по газови години, количества, период за получаване на доставените количества втечнен природен газ, предпочитана точка на последваща доставка и необходими допълнителни услуги.

Компаниите, заявили интерес, ще бъдат поканени на преговори с цел определяне на

оптимални взаимноизгодни условия, спрямо заявените от тях параметри на доставките и необходимите допълнителни услуги, заявяват още от "Булгаргаз".

Няма краен срок за заявяване на интереса, а дружеството само ще управлява процесите по комплексната си услуга.ь