Германия иска да инвестира в модернизацията на британските ядрени оръжия

Германия планира да финансира британската морска ядрена система Trident ("Тризъбец"). Двете страни активно водят преговори по въпроса заради руската заплаха и опасенията от намаляване на военното присъствие на САЩ в Европа, съобщиха източници на The Telegraph.

По думите им Германия иска да се интегрира по-тясно в съществуващите ядрени сили на Великобритания и Франция, вместо да създава собствен ядрен арсенал. "Берлин е много заинтересован" от това те "да разширяват своите способности", заяви източник на изданието.

По-конкретно се обсъжда германска помощ за Великобритания при строителството на подводници от следващо поколение, производството на ракети или обогатяването на уран за бъдещи бойни глави. Друг вариант е предоставянето на конвенционални оръжия за защита на британската инфраструктура, включително разполагането на германски комплекси Patriot в базата за подводниците Trident във Фаслейн, Шотландия, разказаха източници.

Събеседник от британското военно ведомство обаче постави под съмнение дали германската промишленост разполага с необходимия опит за строителството и поддръжката на британския атомен подводен флот. Според него участието в защитата на Фаслейн "изглежда по-реалистично".

Лондон разполага с приблизително 200 ядрени бойни глави и вече предоставя своите сили за ядрено възпиране в защита на НАТО. Модернизацията на британския арсенал обаче зависи от сътрудничеството със САЩ, тъй като там се произвеждат и обслужват ракетите Trident.

Междувременно последните британски правителства отлагаха скъпоструващите решения за обновяването на тези ракети заради финансови ограничения и необходимостта от превъоръжаване за водене на конвенционална война. Това доведе и до идеята за възможно германско финансиране.

Паралелно с това Германия води преговори с Франция за по-тясно сътрудничество в ядрената сфера. Берлин и Париж вече са провеждали съвместни учения, свързани с използването на ядрено оръжие за защита на Европа, а през есента германски военнослужещи за първи път трябва да участват във френските ядрени учения "Покер".

Френският ядрен потенциал привлича европейските държави с независимостта си от САЩ. Президентът Еманюел Макрон по-рано предложи на съюзниците да обсъдят възможността Франция да ги защитава под своя "ядрен чадър". Въпреки това оттеглянето му от поста през следващата година може да постави под въпрос бъдещето на тази стратегия.

Преговорите между Германия, Великобритания и Франция по въпросите на ядрените оръжия се активизираха през последните месеци заради опасенията от евентуално намаляване на военното присъствие на САЩ в Европа.

"Политиците се събуждат всяка сутрин и се питат какво, по дяволите, ще направят американците утре", разказва германски дипломатически източник.

В същото време в Германия все по-често се обсъжда и възможността страната да създаде собствено ядрено оръжие. Според източника досега подобни разговори са били избягвани, тъй като се е разчитало, че при сериозна заплаха САЩ ще използват своите ядрени сили за защита на Европа.

Сега, след промяната в политиката на Вашингтон, ситуацията в Берлин се възприема по различен начин.