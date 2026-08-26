Унгарското правителство обяви Русия за заплаха

Новото унгарско правителство обяви Русия за заплаха и така скъса с дружеската към Москва външна политика по време на дългогодишното управление на бившия премиер Виктор Орбан, предаде ДПА.
Промяната присъства в документ, в който са изложени насоките за работата на унгарската делегация на Общото събрание на ООН през септември. Документът е подписан от приемника на Орбан - премиерът Петер Мадяр - и публикуван снощи в официалния вестник на страната.
"Унгария осъжда руската военна агресия и напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници“, се казва в документа. В него също така се подчертава, че Унгария "признава правото на източната си съседка на самозащита“.
"Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред“, се посочва в насоките. Будапеща подкрепя всички усилия, които биха довели до преговори за "траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.
По време на 16-годишното управление на Орбан Унгария смекчаваше или възпрепятстваше санкциите на ЕС срещу Русия и водеше кампании за очерняне срещу Украйна. Позицията на страната беше редовно критикувана от Европейския съюз.
След като Мадяр пое властта, Унгария незабавно обяви промяна във външната политика. Новото дясноцентристко правителство даде възможност за започване на преговори с Киев през юни за присъединяване към ЕС, върху което Орбан налагаше вето в продължение на две години. В двустранни преговори с Украйна Унгария също така разреши повечето от спорните въпроси в отношенията си със съседката си, включително за правата на унгарското малцинство в украинската погранична Закарпатска област.
За разлика от други страни от НАТО обаче, Унгария продължава да отказва да доставя оръжие на Киев. Правителството в Будапеща се противопоставя също на ускореното присъединяване на Украйна към ЕС.
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