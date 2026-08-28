Хиляди хора са без топла вода в София

"Топлофикация-София" спря топлата вода на хиляди абонати, които се обслужват от ТЕЦ "София Изток". Причината е планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа. Ремонтът е част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата, съобщиха от дружеството.
Топла вода няма да има от 28 август до 13 септември включително. Спирането засяга голяма част от източна и южна София. Без топла вода са кварталите "Христо Смирненски", "Гео Милев", "Изток", "Изгрев", "Дианабад", всички части на "Младост”, "Мусагеница", "Полигона", "Студентски град", "Витоша", "Малинова долина", "Дървеница", "Дружба”, "Хладилника"; част от "Лозенец", част от кв. "Яворов".
По време на плановия ремонт ще бъдат подменени амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2026/2027 г., твърдят от "Топлофикация София".
Сложността и техническите особености на мрежата в отделните участъци налагат ремонтните дейности там да продължат по-дълго. Така в жк. "Христо Смирненски" няколко сгради ще са без топла вода до 22 септември.
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