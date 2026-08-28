Как правителството на Радев се зарича да бори нагласените търгове и олигархията

Управляващото мнозинство ще разчита на системата за прозрачност на обществените поръчки СИГМА в битката си с олигархията и нечестното печелене на държавни пари с нагласени търгове. Наскоро министърът на иновациите Иван Василев посочи, че надграждането на Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА), което се очаква да се случи през септември, ще позволи да се проследяват обвързаности на политици с фирми и дали въпросните дружества имат спечелени обществени поръчки.
В аванс министърът каза, че над 250 политически лица са декларирали дялове във фирми, печелили обществени поръчки.
"Всяко политическо лице, когато постъпва на длъжност в държавата, декларира свързаност с фирми. Тези декларации са публични. Ние сме направили извадка на всички тези декларации. Обобщили сме ги в разбираем вид и за хората ще стане ясно къде и как пари са отивали във фирми, свързани с политици в България", обеща министърът.
Той дори открехна завесата още малко и от думите му в наскорошно интервю пред БНТ излезе, че сред тях има действащи общински съветници.
Един от тези хора е член на ОбС в малка община, но свързани с него фирми са получавали големи средства, каза Василев.
"Олигархичният модел има различни проявления. Най-видима за нас, гражданите, е некачествената инфраструктура по магистралите и пътищата, когато си чупим колите. По-малко видими и скрити са дигиталните магистрали, които аз заварвам не с дупки, а с кратери и пропасти. Една шепа фирми са участвали в тези поръчки. Доволни ли сте от дигиталните услуги, които ползвате?", заяви още министърът.
Иван Василев направи и уговорката, че по принцип участието на публични лица в търговски дружества не е незаконно, но наред с това риторично попита: "Морално ли е те да получават милиони по обществени поръчки?".
А иначе на този етап данните в СИГМА показват, че обществени поръчки за близо 17 млрд. евро са спечелени, без в процедурите да е имало конкуренция. Това са над 31% от търговете за последните пет години. В тях е имало само по един участник, което означава, че конкуренция изобщо липсва. Това е особено явно в сектори като строителство на инфраструктура.
Как реално ще се случват тези проверки?
За да се случи всичко това, надградената версия на СИГМА най-сетне ще има връзка с публични регистри, като например директна интеграция с Търговския регистър. Целта е изкуствен интелект да извършва автоматичен анализ, така че в реално време да се проследяват свързани лица и фирми, които участват в процедури по обществени поръчки.
Крайната цел на правителството, според управленската му програма, е СИГМА да служи за анализ и контрол на всички разходи по обществени поръчки за периода 2020–2026 г. Това са над 193 000 договора и обособени позиции на обща стойност над 51 млрд. евро. Включени са над 4 400 институции възложители и над 17 400 фирми изпълнители, групирани по институции, общини, фирми и вид дейност, с детайлна справка за всяка процедура – вид, брой оферти, стойност и изпълнител.
Срокът за задействане на автоматичната проверка за свързани лица чрез връзка с Търговския регистър е декември 2026 г. Дотогава трябва да се включат и функциите за анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи, които не преминават през електронния регистър на обществените поръчки.
До юни 2027 г. трябва да заработи и контролът в процеса на възлагане, тоест автоматичната проверка на условията на обявяваните поръчки за фаворизиращи и ограничаващи конкуренцията критерии. Поръчките с индикиран проблем ще се връщат на възложителя с маркирани забележки и ще се обявяват публично.
До декември 2027 г. пък ще трябва да е факт автоматичната проверка на подаваните оферти за стойности, завишени спрямо пазарните нива, с публично обозначаване на проблемните оферти и сигнали към възложителите и контролните органи.
Големите поръчки – пред камерите
Преди няколко дни премиерът Румен Радев обяви, че занапред ще показва пред телевизионните камери лицата на хората, които взимат големи пари от държавата през обществени поръчки – например за строителство, ВиК и др. Радев каза на пресконференция, че целта е всички български граждани да видят лицата на хората, които получават огромни средства през ДЗЗД и др., а не да остават скрити. "Ще ги каним да идват в министерствата или в Министерския съвет, да подписват договорите публично", каза Радев.
Радев обяви, че освен това постепенно контролът ще обхване и вътрешноведомствените трансфери, за да се предотвратят случаи като планираното плащане на стотици милиони за "поляни" от "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности". Ще въведем референтни цени за поръчките за ВиК, нови строежи и ремонти, каза още Румен Радев.
Важен тест
Сериозен тест за управляващото мнозинство в парламента ще бъде заявката да върне обществените поръчки в частните болници. През юли депутати от "Прогресивна България" внесоха в парламента промени в Закона за обществените поръчки и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Те предвиждат две основни промени. Първата е всички болници, които работят с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), независимо от тяхната собственост, да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки. Мярката цели да върне равнопоставеността между държавните, общинските и частните болници, както и да отговори на делото, което ЕК води срещу България заради изключването на частните болници от режима на обществените поръчки.
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Другата ключова промяна предвижда нерегистрираните лекарства да се купуват с централизиран електронен търг. Целта е да се повиши прозрачността и едни и същи лекарства да се купуват на еднаква цена от различните болници. В момента съществуват сериозни дисбаланси в цените на скъпоструващите медикаменти. При електронния търг се предвижда Министерството на здравеопазването да сключва рамкови споразумения с дистрибутори за доставката на лекарствените продукти. А след това болниците ще могат да сключват договорите си при договорените от МЗ цени, като ще запазят възможността да се договарят с дистрибуторите и за по-ниски цени.
Двете мерки вече срещат отпор както от страна на частни болници, така и от страна на търговци на лекарства.
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8 коментара
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Тези хора защо се правят на луди? За какво съществува това министерство и тази СИГМА, при положение, че в законодателството е предвиден Централизиран орган за провеждане на обществени поръчки? Всички обществени поръчки трябва да се провеждат от него. Това ще е специализирана администрация, която прави само това. Интегрирайте я тая Сигма към работата на този център и готово. Имаме Агенция за обществените поръчки, която не прави практически нищо. Ами натоварете я с малко работа. Вместо това кметчета …
на разни фантомни общини харчат милиони чрез малоумни поръчки организирани от разни "консултанти". Всеки министър и шеф на агенция с негов екип за обществени поръчки и съответно далавери. Хайде стига! В Полша този централизиран орган работи от над 15 години и резултатите са видими.
Тоест,който спре да плаща на тиквата,прасето и придворните им,а продължи да плаща но вече на мистър кеш и кохортата около руZZофилистика няма да го закачат.Пресен случай от два-три дни заглушител,и нищо а Евролап си действа на границата и пак тищо,Ами и Таки се преориентираха и толкова. Така мистър кеш както го нарича прасето,което млъкна и започна да гласува заедно с престъпниците около льотчика е показателен за това как този руZZофиристик бори олигархията. Калинките станаха копринки.Толкова.
По завета на партията майка, борбата с олигархията винаги приключва по един и същи начин: „Стани ти, да седна аз“. Правителството на Радев няма да бори нагласените търгове, а просто ще смени имената на печелившите. Канали не се затварят, те се превземат и пренасочват към новите партийни касички. А докато чорапа ни будалка с тази „борба“, истинските конци на управлението продължават да се дърпат от Москва, където е и крайната спирка на всички зависимости на кремълския мунчо.
Казано простичко, за да го разберат всички- Ще премахнем другите олигарси и ще оставим нашите да се разполагат нашироко.
До Коледа ще стане ясно накъде върви Страната !
Европейците плащат за газ 9х (8.6) повече от американците. Ако някой безкрайно тъп евроатлантик и русофоб не го е разбрал, време е да погледне статистиката.
Тия когато е да краднат живи дяволи стават..
С проекта "Сигма AI" Румен Радев отваря два нови проблема. Първият е, че концепцията е разработена от Николай Райчев, "AI Огледало" - български преподавател и експерт в областта на квантовите изчисления и софтуерния инженеринг. Вторият проблем е, че може да засича технически параметри в поръчките, но не и корупцията като такава.