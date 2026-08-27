Финансовата инспекция ще провери работата и състоянието на НДК

Ще се извърши финансова инспекция на Националния дворец на културата, реши правителството на редовното си заседание в четвъртък. Тя ще обхване периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2026 г.
Решението е прието с оглед необходимостта от допълнително изясняване на финансовото състояние и управлението на дружеството и за защита на публичните финансови интереси. Повод за проверката са установени различия между публично представени данни за финансовото състояние на НДК и данните от финансовите отчети на дружеството, посочва се в съобщението на Министерския съвет.
Прегледът на отчетните данни показва, че въпреки увеличението на паричните средства, НДК отчита загуба през всяка от годините в периода 2023-2025 г., като тя достига 3.4 млн. лв. през 2025 г. Същевременно разходите за персонал нарастват с около 73% за периода, докато приходите се увеличават с около 17%. Отчетени са и ниски нива на инвестиции при годишни амортизационни разходи от над 5 млн. лв.
В рамките на проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция ще бъдат проследи финансовото състояние на дружеството, приходите и разходите, вземанията и задълженията, инвестиционната дейност, както и законосъобразността на финансово-стопанската и отчетната дейност. Ще бъдат анализирани и възнагражденията на членовете на управителните органи и ключовия управленски персонал, включително тяхното съответствие с нормативните изисквания.
Инспекцията ще потвърди или отхвърли наличието на нарушения и причинени вреди на имуществото на дружеството, допълва се в съобщението.
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1 коментар
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Алеле майко! Ами хайде! Някой да върже Боршош да не избяга, че има на бая въпросчета да отговаря около "ремонта" за европейското председателство... ОПГ "ГЕРБ" да се навъртат и те, че имат и те много да обясняват тъкмо покрай свинщината с НДК.