"Крадат ги по поръчка". Русия се превърна в най-големия получател на откраднати в Канада скъпи автомобили

Русия винаги е била голям пазар за скъпи автомобили, но войната и западните санкции я лишиха от законния внос, както и от автомобилите, произвеждани в руските заводи на чуждестранни автомобилни концерни. Търсенето обаче остана, а доставката на откраднати автомобили от премиум клас се превърна във високодоходен бизнес за международни престъпни групировки. Един от основните "доставчици" се оказва Канада, установи The New York Times.

Руската полиция продължава да проверява откритите от нея откраднати автомобили чрез базата данни на Интерпол, в която властите на държавите, където е извършена кражбата, регистрират откраднатите превозни средства.

Според данни на Кралската канадска конна полиция най-голям брой откраднати в Канада автомобили са били открити в Русия. От февруари 2024 г. до юли 2026 г. Интерпол е регистрирал 4798 такива случая, според информация, получена от NYT и потвърдена от двама канадски служители на правоохранителните органи.

Всъщност откраднатите автомобили са много повече, като се има предвид истинската епидемия от кражби, обхванала Канада през последните години, както и фактът, че руското вътрешно министерство открива далеч не всички автомобили, които попадат в Русия.

Особено голямо е търсенето на пикапи като Toyota Tundra, Ford F-150 и Dodge Ram. Последните могат да бъдат използвани и за военни цели: цяла колона от Dodge Ram край завод за производство на дронове, както и изстрелване на безпилотен апарат от каросерията на един от пикапите, беше показана от телевизия "Звезда" в миналогодишното пропагандно предаване "Военна приемка“.

Голям интерес има и към всъдеходите Land Rover — очевидно от страна на доста заможни руснаци.

Служителят на канадската гранична служба Фредерик Бонсен разказал пред NYT, че в момента неговият екип всяка седмица открива в пристанището на Монреал по 20–30 откраднати автомобила с обща стойност до 2 млн. долара.

През юни Бонсен отворил контейнер и сред стари матраци, домакински уреди и два законно регистрирани автомобила открил наскоро откраднат блестящо бял Land Rover. По думите му нов такъв автомобил струва около 125 000 долара, но на черния пазар може да бъде продаден за два пъти повече.

Според канадската полиция откраднатите автомобили често се транспортират до Русия през Обединените арабски емирства. Установени са и маршрути през Грузия, Казахстан, Киргизстан и Литва.

Ренато Шипани, който отговаря за базата данни на Интерпол за откраднати превозни средства, отбелязва:

"Автомобилите не се крадат просто така. Крадат ги по поръчка."

Чуждестранните купувачи поръчват конкретни автомобили, обяснява бившият полицай Брайън Гаст, който сега ръководи разузнавателната дейност в организацията за борба с измамите Équité Association:

"Повечето скъпи автомобили продължават да се крадат за износ — именно там се плащат големите пари."

Поръчките се правят на черния онлайн пазар, разказал пред NYT руснакът Даниил Алейник, който в момента се намира в украински арест по обвинение за участие в международна схема за кражба на автомобили.

Санкциите неволно са подтикнали престъпните организации да търсят начини за снабдяване на руския пазар, където намаляването на предлагането и покачването на цените са превърнали скъпите автомобили в още по-голям символ на статуса на техните собственици, обяснява Алейник.

По думите му "в Канада има много автомобили и там е много удобно да се краде".

Ако например купувач поръча 15 автомобила Land Rover, "разузнавачите" започват да претърсват престижните канадски квартали и търговски центрове в търсене на подходящите коли. Мащабите на кражбите са толкова големи, че крадците проникват в домове само за да откраднат ключовете за автомобилите, разказват полицаи.

Колкото и да е странно, някои автомобили са успели да бъдат върнати обратно от Русия. Миналата година сред 200-те автомобила, върнати в Канада, е имало няколко от Русия, а през юли оттам са били доставени обратно шест откраднати автомобила.

Този процес обаче може скоро да бъде прекратен.

Действащото законодателство забранява регистрацията на крадени превозни средства, а руската полиция е можела да връща попадналите в страната автомобили, за да не се налага да ги съхранява.

По данни на руското вътрешно министерство от 2022 г. насам в Русия са открити около 1500 чуждестранни автомобила, обявени за международно издирване.

През юли обаче правителството предложи да даде на Министерството на вътрешните работи право да регистрира автомобили, попаднали в базата данни на Интерпол, и внесе в Държавната дума съответния законопроект.

Става дума преди всичко за автомобили, издирвани по инициатива на "недружелюбни" държави, които обаче са били внесени в Русия и закупени от нейни граждани.