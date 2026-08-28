Асен Василев: Няма богата държава с ниски заплати

"Няма богата държава с евтин труд и ниски заплати". Това коментира във Фейсбук профила си лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод новината от четвъртък, че финансовият министър Гълъб Донев е заложил 660 евро минимална заплата в подготовката на Бюджет 2027. Сумата е изчислена по новата формула, договорена от кабинета със синдикатите и работодателите миналата седмица, и е с 30 евро на месец по-малко от сумата, която работещите щяха да получават по все още действащата "стара" формула - към 690 евро. Тази година минималната заплата е 620.20 евро.
"Гълъб Донев току-що обяви, че работещите на минимална заплата ще получат 30 евро на месец по-малко по новата "прогресивна" формула, отколкото по формулата, която приехме през 2022 г. Пак с 30 евро на месец намалиха и всички пенсии, отпуснати след 1 юли. За да не се чувстват пренебрегнати другите работещи, планират да вдигнат и максималния осигурителен доход на 2 400 евро. Нито дума за увеличение на правата, които стоят срещу по-високите вноски. Явно след пенсионерите и майките работниците са новите олигарси", коментира Василев.
Както Mediapool писа, новата формула, в която влизат 4 показателя (включително производителност на труда), ще свие съществено ръста на минималната заплата в следващите години. Доколкото у нас минималната заплата косвено влияе и на останалите в частния сектор, може да се прогнозира, че идва траектория към много по-бавен и пълзящ ръст на възнагражденията у нас в следващите години в сравнение с този от предходните.
От 2024 г. до 2026 г. например минималната заплата растеше всяка година със съответно 19.6%, 15.4% и 12.6%. За сравнение, в следващите три години, според разчетите на финансовия министър, се очаква ръстовете да се свият до съответно 6.4% през 2027 г., 3% през 2028 г. и 4.4% през 2029 г.
"Тук стигаме до основната причина за съпротивата срещу вдигането на минималната работна заплата: смяна на мисленето и модела, на който беше изградена голяма част от бизнеса в България към 2021 г. Евтин труд. Няма богата държава с евтин труд и ниски заплати. Разбира се, че срещу по-доброто заплащане на труда трябва да стои по-висока производителност, но както е видно от данните, България все още не е даже на средноевропейските съотношения на заплащане/производителност. Да не говорим за съседните Румъния и Гърция или за Полша и Германия", коментира Василев.
Той подчерта, че производителността на труда е основно задача на работодателя: по-ефективен производствен процес, по-добра механизация/автоматизация, по-добър бранд, а не конкуренция на база на най-ниска цена. "Това се доказва и от един много прост ежедневен пример: български работник се качва на самолета от София до Франкфурт и изведнъж производителността на труда му скача от 20 евро на час на 73 евро на час. Нито е придобил нови умения, нито си е сменил навиците и мисленето за двата часа полет. Просто работи при по-добър производствен процес с по-добра механизация и автоматизация", заяви лидерът на ПП.
По думите му в случая с минималната заплата не става въпрос за наследство, а за управленска философия. "Прогресивна България иска да ни върне обратно към философията на евтиния труд и "капковото напояване" за работещите. Това е пагубно", смята Асен Василев.
По думите му винаги ще има кой да предложи по-ниска цена на база евтин труд. "Доскоро беше Азия. След няколко години ще дойде ред на Африка. Успехът на българския бизнес и развитието на българската икономика минават през по-добър продукт и по-висока производителност", добави той.
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9 коментара
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Оставаш си тъъп горски цървууляк - ха да ви видим вас умниците от регреса как ще вържете следващия бюджет без огромни заробващи заеми с кухите си чутури след като минималната заплата е инструмент на финансовата политика при определени условия от което вие ЗКПЧ-етата - дали горски или от пещерите - "много" разбирате!
Когато Мозъкът говори, Чорапите да мълчат и слушат!
Така така ваатник - важното е да си руски разбойник убиец терорист и крадец за да ти дават милиони с които да си купуваш такива като теб като [email protected] като Мики маус и т.н. да те хвалят. Всички други да вървят по дяволите ...
Заплатата е бюджетна работа, България е на последно място в ЕС по БВП на човек, съответно и това е нивото на заплатите ,най ниски в ЕС. Такава е реалността, тя не може да се промени с лозунги. Но във всеки случай заплащането трябва да е според заслугите. Има хора , които заслужават, но има и такива, които не заслужават
Заплащането според заслугите. Куцо, кьорово и сакато иска днес да е богато, азбуката не познава, но разбира от държава
Жалко, че не съм умен като Асен Василев, да стана и аз финансов министър, да взимам от ваше име заеми, които да изплащат вашите наследници, за благодарност да получавам от лихварите комисионни в офшорни сметки, да се пенсионирам най-късно на 50 и до 100, живот и здраве, да си развявам грездея по най-екзотичните дестинации.
Европейците плащат за газ 9х (8.6) повече от американците. Ако някой безкрайно тъп евроатлантик и русофоб не го е разбрал, време е да погледне статистиката. // Спонсорите на мнозина медии и политици са прекупвачи на руски газ. Които му вдигат цената поне 6 пъти, докато го прекарат до Европа
Минималната заплата трябва да се премахне. Увеличаването на т. нар. минимална заплата е механизъм управниците да измъкнат повече пари от работещите българи под формата на осигуровки и ДОД. Сивата икономика е двигател на развитото на държавата и реакция на работещите българи срещу алчните и крадливи политици, олигарси, държавни служители, “правоохранителни” органи и администрация.
Намерил му колая. Вдигаш заплатите и всичко е наред. Как са се получили тез високи заплати другаде, с магическа пръчка ли? Захвани се с бизнес, давай високи заплати. То всеки знае, че паричната маса оживява икономиката, ама има и доста други условия. Доколкото у нас много пари се окрадоха, аз не съм против по-доброто заплащане по принцип. На всеки, който заслужава.