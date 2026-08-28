Асен Василев: Няма богата държава с ниски заплати

"Няма богата държава с евтин труд и ниски заплати". Това коментира във Фейсбук профила си лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод новината от четвъртък, че финансовият министър Гълъб Донев е заложил 660 евро минимална заплата в подготовката на Бюджет 2027. Сумата е изчислена по новата формула, договорена от кабинета със синдикатите и работодателите миналата седмица, и е с 30 евро на месец по-малко от сумата, която работещите щяха да получават по все още действащата "стара" формула - към 690 евро. Тази година минималната заплата е 620.20 евро.

"Гълъб Донев току-що обяви, че работещите на минимална заплата ще получат 30 евро на месец по-малко по новата "прогресивна" формула, отколкото по формулата, която приехме през 2022 г. Пак с 30 евро на месец намалиха и всички пенсии, отпуснати след 1 юли. За да не се чувстват пренебрегнати другите работещи, планират да вдигнат и максималния осигурителен доход на 2 400 евро. Нито дума за увеличение на правата, които стоят срещу по-високите вноски. Явно след пенсионерите и майките работниците са новите олигарси", коментира Василев.

Както Mediapool писа, новата формула, в която влизат 4 показателя (включително производителност на труда), ще свие съществено ръста на минималната заплата в следващите години. Доколкото у нас минималната заплата косвено влияе и на останалите в частния сектор, може да се прогнозира, че идва траектория към много по-бавен и пълзящ ръст на възнагражденията у нас в следващите години в сравнение с този от предходните.

От 2024 г. до 2026 г. например минималната заплата растеше всяка година със съответно 19.6%, 15.4% и 12.6%. За сравнение, в следващите три години, според разчетите на финансовия министър, се очаква ръстовете да се свият до съответно 6.4% през 2027 г., 3% през 2028 г. и 4.4% през 2029 г.

"Тук стигаме до основната причина за съпротивата срещу вдигането на минималната работна заплата: смяна на мисленето и модела, на който беше изградена голяма част от бизнеса в България към 2021 г. Евтин труд. Няма богата държава с евтин труд и ниски заплати. Разбира се, че срещу по-доброто заплащане на труда трябва да стои по-висока производителност, но както е видно от данните, България все още не е даже на средноевропейските съотношения на заплащане/производителност. Да не говорим за съседните Румъния и Гърция или за Полша и Германия", коментира Василев.

Той подчерта, че производителността на труда е основно задача на работодателя: по-ефективен производствен процес, по-добра механизация/автоматизация, по-добър бранд, а не конкуренция на база на най-ниска цена. "Това се доказва и от един много прост ежедневен пример: български работник се качва на самолета от София до Франкфурт и изведнъж производителността на труда му скача от 20 евро на час на 73 евро на час. Нито е придобил нови умения, нито си е сменил навиците и мисленето за двата часа полет. Просто работи при по-добър производствен процес с по-добра механизация и автоматизация", заяви лидерът на ПП.

По думите му в случая с минималната заплата не става въпрос за наследство, а за управленска философия. "Прогресивна България иска да ни върне обратно към философията на евтиния труд и "капковото напояване" за работещите. Това е пагубно", смята Асен Василев.

По думите му винаги ще има кой да предложи по-ниска цена на база евтин труд. "Доскоро беше Азия. След няколко години ще дойде ред на Африка. Успехът на българския бизнес и развитието на българската икономика минават през по-добър продукт и по-висока производителност", добави той.