Жертвите на бедствието в Непал продължават да се увеличават

Броят на жертвите от опустошителните внезапни наводнения в Непал продължават да се увеличават. Загиналите в пограничния район с Китай вече са поне 469, съобщи полицията, цитирана от ДПА и Франс прес.
Непалската полиция заяви, че 1545 души са били спасени, много от тях са пострадали. С трите смъртни случая, докладвани и от Китай, потвърденият брой на жертвите от бедствието достига 472. Над 1400 души все още са в неизвестност, предаде БТА.
Властите все още нямат ясна представа за броя на изчезналите и може да минат няколко дни, преди пълният мащаб на бедствието да стане известен.
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Десетки тела все още не са идентифицирани, тъй като са обезобразени или разкъсани от придошлите води, калта и отломките.
Непалските спасители се опитваха да евакуират над стотина работници, блокирани в тунел при строеж на хидроелектрическа централа. Изпратени са два хеликоптера, но остава много трудно да се открият входовете на тунела, съобщиха властите.
Службата на непалския премиер уточни, че 350 работници и жители от района вече са били евакуирани от армията "при много рисковани условия, усложнени от метеорологичната обстановка и наводнението". "Армията все още работи, за да се опита да евакуира над стотина други хора, които остават блокирани в тунел", добавят от там.
В района се строят няколко язовира.
Китай пък прекрати спасителните операции в пометените от внезапно наводнение райони на Тибет поради опасност от нов потоп. Държавната телевизия съобщи, че прелива езеро, което се е оформило от наноси и отломки. Властите са наредили на спасителите да се оттеглят на един километър от района. Опасност има и за затлачените реки, още повече, че в района започна да вали.
Според Американския геологически институт вълната от вода и кал е била причинена от срутването на част от ледник, толкова мощно, че е регистрирано като земетресение с магнитуд 5.2 и е предизвикало множество свлачища.
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