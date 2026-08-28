Велосипедисти излизат на протест в столицата

Граждани и организации от велосипедната общност излизат на протестно велошествие под надслов "Искам да карам велосипед в София!" тази вечер.

Демонстрацията ще започне от пилоните на НДК и ще стигне до сградата на Столичната община на ул. "Московска" 33. Участниците ще се съберат в 19:00 ч., а шествието ще потегли в 19:30 ч.

Причината за недоволството е кампания на общината и полицията от миналата седмица. Тогава велосипедисти бяха спирани в паркове в София и получаваха листовки, в които се припомня, че карането на колело в зелените площи е забранено, ако няма специално трасе. Това на практика прави почти всички паркове в София забранени за велосипедисти над 12 години. Разпоредбата е част от Закона за движение по пътищата от 2015 г., а до момента местната власт не е направила почти нищо, за да осигури велоалеи в парковете.

В навечерието на протеста кметът Васил Терзиев обеща до края на 2027 г. в София да бъдат направени 20 км нови велоалеи и призна, че е длъжник на хората, каращи колело в това отношение. Всъщност подобряването на инфраструктурата за колела беше сред предизборните обещания на Васил Терзиев, а в програмата му имаше подробни трасета и срокове за изграждането им.

Забавеното изпълнение на тези обещания е и една от причините за протеста, насрочен за днес. Той е организиран съвместно от Critical Mass Sofia, Сдружение "Велоеволюция", "За Земята", Sofenhagen, Sofia Social Ride, Ladies’ Bike Ride, "Живо място" и Българската асоциация за електромобилност.

"Ограничаването на велосипедното придвижване през парковете, без да бъде осигурена безопасна и реалистична алтернатива, не решава проблема. То прехвърля велосипедистите към опасни улици и задълбочава напрежението между различните участници в движението. Не искаме конфликт между пешеходци, велосипедисти и шофьори. Искаме работеща градска среда за всички", заявяват организаторите.

Организаторите посочват като повод за протеста още несвързаната велосипедна мрежа, лошата поддръжка на съществуващите трасета и премахнатите защитни ограничители по ключови велоалеи като тези по бул. "Княз Александър Дондуков" и ул. "Г. С. Раковски".

Протестът не е насочен срещу пешеходците или останалите участници в движението, казват организаторите. Целта му е Столичната община да поеме конкретни, измерими и обвързани със срокове ангажименти за град, в който ходенето пеша, придвижването с велосипед, общественият транспорт и автомобилното движение могат да съжителстват безопасно, посочват още те.

Участниците трябва да разполагат с изправни преден фар и заден стоп, тъй като част от карането ще бъде по тъмно.