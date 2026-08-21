Столичната община се втурна да обяснява, че не глобява за тихи рождени дни и колела в парка

В опит да тушира общественото недоволство от две свои кампании от последните дни Столичната община се втурна да обяснява, че няма да глобява за детски рождени дни и каране на колело в парка. С уговорката обаче, че правилата, които не са от вчера, трябва да се спазват и става въпрос за тихи тържества и каране, което не е рисково за околните.

Правилата изискват при семейно тържество в парка или кварталната градинка да се подаде уведомление до общината. Текстът на общинската наредба е доста общ и не прецизира за колко голямо и какъв тип тържество става дума - с професионална озвучителна техника, шатри и т.н. или за рожден ден с няколко деца и балони.

Също така от 2015 г. действа текст в Закона за движение по пътищата, с който се забранява карането на пътни превозни средства в парковете освен ако няма специално обособена инфраструктура за тях. В тази графа влизат и колела, и тротинетки, а забраната важи за всички над 12 години. В повечето паркове в София велоалеи няма.

От къде тръгна всичко

В последните няколко дни общината направи опит да разясни тези действащи от години правила, който доведе до сериозно обществено недоволство. Първо в интервюта за БНР и БТА зам.-кметът по сигурността Лъчезар Милушев обясни, че съветва да се пускат уведомления до общината за събития като детски рождени дни, за да не се стига до това да бъдат прекъснати преждевременно, ако бъде подаден сигнал. Напомни и че има глоба, ако това правило не бъде спазено. (В петък от общината отново разпространиха прессъобщение с казоното от Милушев пред БНР преди дни - б.а.)

След това общината и СДВР решиха да раздават листовки на велосипедисти в парковете за това, че нямат право да карат там. Хора са предупреждавани, че следващия път може да бъдат глобени. Забраната е от 2015 г., но за това време общината не е направила почти нищо, за да обособи велоалеи в парковете.

Да тушираме напрежението

В петък едновременно и кметът Васил Терзиев, и общински съветници се втурнаха да успокояват хората с постове в социалните мрежи.

"Моля всички да бъдат спокойни. Детето ви може спокойно да кара колело в парка. И да, можете да отпразнувате рождения му ден там. Можете да се разхождате, да спортувате, да се събирате с приятели и да се радвате на града", написа Васил Терзиев.

И продължи:

"През последните дни прочетох какви ли не версии - че в София вече глобяваме с 250 евро за детски рожден ден в парка, че забраняваме на децата да карат колела и какво ли още не. Не. Нищо подобно не правим. Не глобяваме децата, защото имат рожден ден. Не глобяваме родителите им, защото са донесли торта в парка. И не глобяваме дете, защото кара колело".

В поста си той обяснява, че брошурата, раздавана на колоездачите в четвъртък, е направена за кампания, започнала през 2025 г. Акции с "разяснения" на правилата е имало и преди, а цета била хората да знаят какви са те предварително, а не да ги научат, когато бъдат санкционирани или когато стане инцидент.

"Само от началото на тази година със СДВР сме глобили над 1600 нарушители с електрически тротинетки", пише кметът. И допълва, че явно има ефект от превенцията, тъй като в София инцидентите с тротинетки били около 4 .на 100 000 души и "това поставя София доста назад в негативната класация в страната".

Няма глоби за тих рожден ден, а за тонколони и скара в парка

Разяснения се налагали и за тържествата в парковете, защото "всяко лято получаваме стотици сигнали за скари на нерегламентирани места, силна музика, шумни празненства и дори за неидентифицирани вещества в пясъчници и около местата, на които играят деца".

"За да не се превръща празникът за един в кошмар за всички наоколо, има правила. И нека просто ги спазваме. Никой не е санкциониран за тих и нормален детски рожден ден, който не пречи на никого. Но ако сложим мощни тонколони в парка, запалим скара там, където това не е разрешено, оставим след себе си боклук или пречим на десетки други хора - вече не говорим просто за личен празник. Говорим за начина, по който използваме общото пространство", пише в поста си кмета.

В общинската наредба обаче не се прави разлика между това дали рожденият ден е с тонколони, или не. Няма и ясна дефиниция за какви събитие се подава уведомление. Така според настоящия текст такова трябва да има за всяко събиране в парка.

В поста си Васил Терзиев обяснява, че правилата, не са от вчера и било важно "всички да знаем какви са те и затова работим системно - да има по-малко инциденти, по-безопасно придвижване и повече спокойствие в града". "Работим и по дигитализиране и облекчаване на процесите, за да е по-лесно на всички ни да спазваме правилата", пише още кметът. Не става ясно за какви процеси става дума.

И завърша: "Не искаме град, в който за всяко нещо е необходим инспектор или полицай. Искаме град, в който разбираме защо има правила и имаме достатъчно уважение един към друг, за да ги спазваме. Затова карайте си колелетата и тротинетките. Празнувайте рождените си дни. Събирайте се с приятели. Използвайте парковете. Но го правете така, че и човекът до вас да може да използва същия този град. Ако някой смята, че е бил глобен неправомерно, моля, пишете ми на [email protected] с подробно описание на казуса, за да можем да проверим случая. И не се плашете от правилата. Те не са срещу свободата ни. Те пазят свободата на всички ни".

Коментар в същия дух направи и председателят на общинския съвет Цветомир Петров. "Категорично искам да заявя, че никой в София няма за цел да забранява детския смях, игрите на открито или карането на колело. Напротив, градските градини и паркове са създадени точно за това - да бъдат социални средища за отдих, култура и споделени семейни моменти. Проблемът, пред който сме изправени обаче, не са децата или нормалното празнуване, а нерегламентираното превземане на общите пространства и превръщането на зелените площи в частни парти зони, които нарушават спокойствието на хиляди съграждани", пише в пост в социалните мрежи той.

И допълва, че децата до 12 години могат да карат свободно колело в парка, а тези над тази възраст да минават по обозначените за целта трасета и велоалеи.

Има нужда от редакция на наредбите

Общинският съветник и председател на групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" Бойко Димитров пък коментира, че глоби за велосипеди в парка се налагат само при грубото нарушаване на правилата.

По отношение на тържествата на обществени места според него има логика за разрешение за провеждането им, "особено за по-големи тържества". "Но определено има необходимост и от прецизиране на дефиницията какво е "тържество", в кои случаи може да се провежда без разрешение или уведомление, кога би могло да е само с уведомление, кога задължително трябва да има разрешение от общината. И е добре да започне обсъждане на тези въпроси. Защото свободата се простира дотам, докъдето не нарушаваме свободата и правата на другите хора. И когато живеем заедно в един град трябва да се съгласим за правила, които да осигурят високо качество на живот на всички граждани", пише той.