Белгийски продавач на коли става принц, след като кралският му произход е потвърден

Принц Лоран от Белгия официално призна 26-годишния бивш продавач на автомобили Клеман Ванденкерков като свой син и наследник.

Ванденкерков, роден в резултат на връзката между принца и белгийската певица Уенди Ван Вантен, е бил приет дискретно в семейството на принц Лоран на церемония в кметството преди шест месеца, но подробностите станаха известни едва сега, предаде Би Би Си.



Макар официално да става принц, той няма да получава кралска издръжка.

Новият принц е имал няколко години, за да свикне с идеята, че има баща от кралското семейство, и наскоро заяви, че все още не е сигурен дали ще започне да използва фамилията на баща си Сакскобургготски.



"Може би ще искам да го направя, но се гордея с фамилията Ванденкеркове", каза той пред Het Nieuwsblad.



"Ако се откажа от тази фамилия, това би било предателство към всичко, което майка ми е направила за мен" , поясни той.



Клеман Ванденкерков няма да бъде част от линията за наследяване на белгийския престол, за разлика от своята полусестра принцеса Луиз и полубратята си принц Аймерик и принц Никола. Няма да участва и в публични кралски прояви.



Ванденкеркове вече е добре познат на белгийците, след като през септември миналата година беше в центъра на документален филм на фламандската телевизия, в който разказа как е опознал баща си.



Баща му е имал връзка с Уенди Ван Вантен, чието истинско име е Ирис Ванденкеркове, преди да се ожени за принцеса Клер през 2003 г.

В документалния филм на VTM Клеман разказва как през 2013 г. неочаквано се срещнал с принца в търговски център, без да осъзнава кой е той. Едва когато бил на 16 години, майка му разкрила самоличността на баща му.

Четири години по-късно той събрал смелост да му се обади по телефона, а след още няколко разговора двамата се срещнали лично. В крайна сметка принц Лоран предложил да направят ДНК тест.

"Отидохме заедно в болницата и си спомням, че той каза: "Аз ще мина пръв, за да се чувстваш спокоен"", разказа той пред VTM. След това получил имейл от лабораторията, в който го уведомявали за 99.5% съвпадение на ДНК.

ДНК тестът на принц Лоран напомня случая с неговия баща, бившия крал Албер II, който също се подложи на тест след продължителна битка за установяване на бащинство. През 2020 г. Албер призна, че е баща на дъщеря, родена в резултат на извънбрачна връзка, и в крайна сметка я призна за свое дете.



Албер II абдикира като крал на белгийците през 2013 г., когато въпросът за бащинството се превърна в кралски скандал.

Делфин Боел, известна художничка, в крайна сметка спечели съдебната битка и получи правото да носи титлата принцеса, а днес се представя като Делфин дьо Сакскобург.

Съгласно промените в белгийското законодателство от 2013 г. само няколко членове на кралското семейство имат право на държавна издръжка – крал Филип, баща му крал Албер II, принц Лоран и принцеса Астрид.