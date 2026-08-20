Белгийски продавач на коли става принц, след като кралският му произход е потвърден

Принц Лоран от Белгия официално призна 26-годишния бивш продавач на автомобили Клеман Ванденкерков като свой син и наследник.
Ванденкерков, роден в резултат на връзката между принца и белгийската певица Уенди Ван Вантен, е бил приет дискретно в семейството на принц Лоран на церемония в кметството преди шест месеца, но подробностите станаха известни едва сега, предаде Би Би Си.
Макар официално да става принц, той няма да получава кралска издръжка.
Новият принц е имал няколко години, за да свикне с идеята, че има баща от кралското семейство, и наскоро заяви, че все още не е сигурен дали ще започне да използва фамилията на баща си Сакскобургготски.
"Може би ще искам да го направя, но се гордея с фамилията Ванденкеркове", каза той пред Het Nieuwsblad.
"Ако се откажа от тази фамилия, това би било предателство към всичко, което майка ми е направила за мен", поясни той.
Клеман Ванденкерков няма да бъде част от линията за наследяване на белгийския престол, за разлика от своята полусестра принцеса Луиз и полубратята си принц Аймерик и принц Никола. Няма да участва и в публични кралски прояви.
Ванденкеркове вече е добре познат на белгийците, след като през септември миналата година беше в центъра на документален филм на фламандската телевизия, в който разказа как е опознал баща си.
Баща му е имал връзка с Уенди Ван Вантен, чието истинско име е Ирис Ванденкеркове, преди да се ожени за принцеса Клер през 2003 г.
В документалния филм на VTM Клеман разказва как през 2013 г. неочаквано се срещнал с принца в търговски център, без да осъзнава кой е той. Едва когато бил на 16 години, майка му разкрила самоличността на баща му.
Четири години по-късно той събрал смелост да му се обади по телефона, а след още няколко разговора двамата се срещнали лично. В крайна сметка принц Лоран предложил да направят ДНК тест.
"Отидохме заедно в болницата и си спомням, че той каза: "Аз ще мина пръв, за да се чувстваш спокоен"", разказа той пред VTM. След това получил имейл от лабораторията, в който го уведомявали за 99.5% съвпадение на ДНК.
ДНК тестът на принц Лоран напомня случая с неговия баща, бившия крал Албер II, който също се подложи на тест след продължителна битка за установяване на бащинство. През 2020 г. Албер призна, че е баща на дъщеря, родена в резултат на извънбрачна връзка, и в крайна сметка я призна за свое дете.
Албер II абдикира като крал на белгийците през 2013 г., когато въпросът за бащинството се превърна в кралски скандал.
Делфин Боел, известна художничка, в крайна сметка спечели съдебната битка и получи правото да носи титлата принцеса, а днес се представя като Делфин дьо Сакскобург.
Съгласно промените в белгийското законодателство от 2013 г. само няколко членове на кралското семейство имат право на държавна издръжка – крал Филип, баща му крал Албер II, принц Лоран и принцеса Астрид.
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