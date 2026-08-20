Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави, твърди Сеул

Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави, заяви министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гю-бек в четвъртък. Това е значително повече от твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Пхенян има 57 ядрени оръжия.

"Обикновено приемаме, че са между 80 до 120, но е изключително трудно да се посочи точен брой", каза Ан пред парламентарна комисия.

Цифрата е базирана на оценки на частни изследователски организации, а южнокорейската армия не може официално да потвърди тези данни.

Попитан за коментара на Тръмп ден по-рано, че Ким разполага с 57 "много мощни ядрени оръжия", Ан заяви: "Цифрите изглеждат различни."

Тръмп направи изявлението в Белия дом в сряда, докато говореше за севернокорейския лидер Ким Чен-ун и плановете си да се срещне с него по-късно тази година.

Ан отказа да коментира и дали посочването от Тръмп на 57 бойни глави представлява признаване от страна на САЩ на ядрения статут на Северна Корея. По думите му не би било уместно южнокорейският министър на отбраната да коментира изявления на американския президент.

Ан заяви, че Южна Корея ще продължи да разчита на американския ядрен чадър в съответствие с дългогодишната политика на Сеул да не притежава ядрени оръжия.

"Не можем да разработваме ядрени оръжия. Нито пък трябва да приемаме разполагането на американски тактически ядрени оръжия", каза Ан.

Коментарите идват в момент, когато Тръмп се опитва да възобнови диалога с Ким, след като нареди съкращаване на съвместните военни учения между САЩ и Южна Корея, които определи като "враждебни" към Северна Корея.

Пхенян реагира хладно на този ход. Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер, заяви, че съкратените учения остават провокативни и агресивни въпреки по-кратката им продължителност.

Тя отхвърли предположенията, че Пхенян би възприел този ход като значим жест на добра воля, и заяви, че не е запозната с каквито и да било скорошни контакти между Тръмп и Ким, макар да определи личните отношения между двамата лидери като "отлични".

Тръмп заяви в Белия дом в сряда, че очаква да се срещне с Ким по-късно тази година, което потенциално би могло да възобнови дипломацията, замръзнала след провала на поредица от безпрецедентни срещи на върха през 2018 и 2019 г. Те се провалиха заради разногласия относно облекчаването на санкциите и ядрената програма на Северна Корея.