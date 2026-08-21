Трима опозиционни лидери са с по-голяма подкрепа от Ердоган

Кметът на Анкара Мансур Яваш, лидерът на опозиционната "Нова партия" Йозгюр Йозел и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу биха получили повече гласове от настоящия турски президент Реджеп Тайип Ердоган при балотаж на евентуални президентски избори в Турция, сочи ново проучване на турската социологическа компания "Гюндемар Рисърч“ (Gündemar Research), цитирано от сайта "Търкиш минит“.

Според проучването, което е проведено в края на юли с 2300 респонденти в 60 от 81-те окръга на Турция, при евентуален балотаж на президентски избори Мансур Яваш би получил подкрепа от 60.17 процента, а Ердоган – 39.83 процента. При същото условие Йозгюр Йозел би си осигурил подкрепа от 58.73 процента, а срещу него Ердоган би получил също 39.83 процента от гласовете. Екрем Имамоглу също би победил Ердоган на евентуален балотаж, осигурявайки си 57.47 процента от гласовете срещу 42.53 процента за настоящия президент на Турция.

В края на юли Йозел и още 90 депутати от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) обявиха отцепването си от политическата сила след месеци на напрежение в нейните редици и създадоха свое ново движение, наречено "Нова партия". Имамоглу, който в момента се намира в затвора, изрази подкрепа за новото движение на Йозел, докато Яваш остана в редиците на НРП.

"Гюндемар“ дава допустима грешка в резултатите от проучването си от 2,04 процентни пункта, като предупрежава, че представените резултати могат да се променят драстично в зависимост от кандидатурите, кампаниите и съюзите при истински избори в страната, oтбелязва БТА.

По план следващите редовни общи (президентски и парламентарни) избори в Турция трябва да се проведат през 2028 г. Според действащата Конституция на Турция Ердоган няма право да се кандидатира за нов мандат като президент, освен ако в страната не бъдат свикани предсрочни избори. Друг вариант за участието на Ердоган в следващи президентски избори е приемането на нов основен закон на страната - действие, за което управляващите в Турция вече сформираха работна група в турския парламент.