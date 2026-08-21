Хиновски: Спешно да се подготвят резервни мощности заради АЕЦ "Козлодуй"

За първи път в 52-годишната си история АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на един от блоковете си заради ниските нива на река Дунав. В момента над една четвърт от тока в страната се произвежда от централата.

Двама енергийни експерти предупредиха за сериозни последствия за електроенергийната система, ако нивото на река Дунав продължи да спада.

Три основни технологични проблеми

Три основни технологични проблеми за работата на ядрената ни централа възникват заради ниското ниво на река Дунав и нейното затопляне, заяви бившият директор на атомната централа Валентин Николов.

"Образуват се много водорасли, които отиват на решетките преди да влязат в студен канал към охлаждащата система на АЕЦ-а. Те трябва да бъдат премахнати и то постоянно. Това означава денонощна работата на колегите от АЕЦ. Второ, помпите от брегова помпена станция поради ниския стълб на водата влизат в кавитационен режим, което значи, че се получават трептения в помпите и това също поражда проблеми, които постоянно трябва да бъдат следени", коментира Николов пред БНТ.

Той посочи, че намаляването на водата съответно трябва да намали дебита, който да преминава през неядрената част на АЕЦ. Това означава, че според програмата, трябва да продължи намаляването на мощностите и в един момент ще трябва да бъдат приведени в горещо състояние, защото когато река Дунав възвърне обичайните си нива, ще трябва пак отново да бъдат развъртени турбините, обясни Николов.

Подготовка на резервни мощности

Председателят на енергийния и минен форум Иван Хиновски предупреди, че свиването на производствените мощности на АЕЦ-а ще се отрази и върху цената на тока.

"Всяко намаляване на базова мощност със 110% влияе върху енергийният микс. Тоест трябва да се намесят други генериращи мощности, които водят до по-скъпа енергия. Ще се вдигне цената на борсата неизбежно", коментира Хиновски пред БНТ. Той призова държавата незабавно да подготви резервни мощности.

"Всички топлоелектрически централи трябва да бъдат мобилизирани, защото не е ясно до кога този ход на снижаване на мощността ще продължи. Той може да не стигне с 5-10%. Ако падне нивото на Дунав, може да стигне и до 50%, така че всички ТЕЦ-ове, започвайки от ТЕЦ "Марица изток-2", Бобовдол, всички блокове трябва да са готови за експлоатация. ВЕЦ-овете трябва да са в резерв за върховите мощности, защото вечерта има рязко покачване на потреблението и по този начин, ВЕЦ-овете помагат, не толкова фотоволтаиците и батерити. И батериите, разбира се, но водните централи са основния резерв", коментира Хиновски.

По-късно днес Министерството на енергетиката се очаква да даде отговори, готова ли е държавата да реагира и при лош сценарий с нивото на река Дунав.