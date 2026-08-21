Сменен е шефът на ВиК-Варна, отстранява се авария на магистрален водопровод

Управителят на ВиК-Варна е сменен. На мястото на 66-годишният инженер Веселин Русев застава колегата му Михаил Маринов.

Решението за това е взето на общо сбрание на акционерите на дружеството на 10 юли, но едва днес е внесено за вписване в Търговския регистър, показа проверка на Mediapool.

В понеделник регионалният министър арх.Иван Шишков се закани да смени шефа на местното ВиК, след като направи проверка в "незаконния" град в местността "Баба Алино". Причината – отказът на ВиК-Варна да спре водата в комплекс "Форест Клуб".

Днес Иван Шишков е за втори път в морския град в рамките на инициативата "Регионите говорят". В петък той провери работата по отстраняване на авария на магистралния водопровод Варна - Златни пясъци, която е станала в четвртък, съобщи пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

В проверката участваха още инж. Венелин Шъков - изпълнителен директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и инж. Веселин Русев - управител на ВиК-Варна, тъй като новият шеф все още не е вписан в Търговския регистър.

Няма абонати във Варна без вода

Системата за автоматично спиране на водата се е задействала незабавно, което е ограничило по-голяма загуба на вода. Аварийните екипи са се комплектовали с необходимата техника, установили са мястото на аварията и са започнали работа по отстраняването му.

В момента правят подготовка за направа на връзките и полагане на нов стоманен тръбопровод на авариралото трасе от стъклопластовата тръба. След това ще започне поетапно пускане на водата и засипване на изкопа. Накрая ще бъде възстановена асфалтовата настилка.

Към момента във Варна няма абонати без вода в резултат на аварията, се казва в съобщението на МРРБ. За целта през вчерашния ден е започнало подаване на резервно водозахранване по втория етап (Варна - Златни пясъци) за местностите и зоните до курорта "Златни пясъци".

Грешки в проектирането

Причините за последната от поредицата аварии на магистралния водопровод са грешки при проектиране на съоръжението, е посочено в съобщението на МРРБ. То е построено със съфинансиране по европейската програма ИСПА в периода 2005 - 2007 г. и е предадено за експлоатация на ВиК-Варна през 2008 г.

При подготовката на проекта не са съобразени наклонът на терена, възможните движения на земните маси и подкопаването на отделни участъци в резултат на застрояването и движението на тежка механизирана техника, обслужваща строежите, които натовариха инфраструктурата в последните години, казват от МРРБ.

В годините ръководството на ВиК-Варна е предприемало локални мерки за предотвратяване на сериозни поражения при авариране на конкретния участък, част от които е и системата за автоматично затваряне крановете за водоподаване при рязък спад на налягането, предизвикан от авария на тръбата.

През 2023 г. е подменена част от стъклопластовата тръба в най-компрометирания ѝ участък.

Асфалт с дебелина 3 см

По време на инспекцията министър Шишков констатира, че дебелината на асфалтовата настилка е твърде малка. Направеното на място измерване показа, че асфалтовото покритие на улицата при мястото на аварията е едва 3 сантиметра, съобщават от МРРБ.

Във връзка с това той нареди Дирекцията за национален строителен контрол да провери дали за ремонта на улицата са били издадени необходимите строителни книжа - разрешение за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация.