Биткойнът и златото покоряват върхове заради страхове за слаб долар

Биткойнът се е насочил към най-добрата си седмица от повече от три години насам, докато златото отива към най-големия си месечен ръст за този век на фона на опасенията на инвеститорите, че намесата на финансовия министър на САЩ Скот Бесент на пазара на облигации ще продължи да оказва натиск върху долара.

"Цената на биткойна се покачи с близо 8 процента в петък и отбелязва ръст от 24 процента тази седмица до над 78 000 долара, най-високото ниво на криптовалутата от май насам. Златото поскъпна с 1.5 процента в петък до около 4 585 долара за тройунция и се е покачило с над 13% през август, което го поставя на път да отбележи най-големия си месечен ръст от 1999 г. насам.

Търговците заявиха, че и двата актива се възстановяват след съобщението на Министерството на финансите на САЩ в сряда, че ще “увеличи поне двойно” изкупуването на дългосрочен държавен дълг. Този ход леко понижи доходността по 30-годишните облигации на САЩ, но също така отслаби долара поради притеснения относно покупателната способност на зелените пари.

"Ходът на Бесент “доведе до силен тласък за активите, предпазващи от обезценяване на парите (debasement trade), и по-специално за златото и биткойна”, заяви търговец на суровини пред FT.

Американският долар спадна рязко след съобщението в сряда и вече е надолу с около 1 процент спрямо кошница от валути от вторник насам.

Мохит Кумар, главен икономист за Европа в Jefferies, заяви, че златото и криптовалутите са отбелязали “мащабно представяне” след съобщението на Бесент. “Това подкрепя виждането за по-слаб долар”, каза той.

"Търговията срещу обезценяването, при която търговците купуват активи, които очакват да ги защитят от отслабването на долара и другите фиатни валути, претърпя значителен удар, след като САЩ започнаха войната си срещу Иран по-рано тази година, което предизвика скок на инфлацията, повишил доходността по краткосрочните облигации на САЩ и помогнал за укрепването на долара.

"Всеки харесваше търговията срещу обезценяването, войната с Иран обърка сметките, но сега се връщаме към темата за обезценяването“, каза търговецът.

Той добави, че пазарът е получил “перфектната буря” за завръщане към търговията срещу обезценяването чрез понижаване на очакванията за повишаване на лихвените проценти, “съчетано със съобщението на Бесент”.

Други крипто токени като Ethereum, Solana и XRP също поскъпнаха, съответно с 29, 17 и 40 процента през изминалата седмица. Цените на криптовалутите преди това бяха в продължителен спад от миналата есен, като цената на биткойна беше спаднала с 31 процента през изминалата година.

"Инерцията ражда инерция“, каза Аксел Рудолф, главен технически анализатор в търговската платформа IG.

“След месеци на нестабилни нагласи, скоростта и мащабът на възстановяването показват колко бързо може да се обърне крипто пазарът, когато ликвидността се подобри и инвеститорите се втурнат да уловят движението."

"Акциите на компаниите за дигитални активи също скочиха тази седмица. Криптоборсата Coinbase се покачи с 16%, акциите на компанията за стейбълкойни Circle се изкачиха с 17%, а ценните книжа на държателя на биткойни MicroStrategy се увеличиха с 21%.