Още трима непълнолетни са обвинени за убийството в Пловдив

Още трима младежи са обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Окръжната прокуратура в града ще поиска постоянния им арест.
Новите обвиняеми са две 17-годишни момчета и едно 15-годишно момче. Според прокуратурата те са участвали в нападението над мъжа, като са му нанасяли удари с ръце и крака. С привличането им към наказателна отговорност обвиняемите по делото вече са осем, шест момчета и две момичета, всички непълнолетни.
Първоначално за убийството бяха обвинени петима непълнолетни. Спрямо тях съдът вече е определил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. По данни на прокуратурата разследването е установило участието на осемте непълнолетни в престъплението. По делото са събрани свидетелски показания, видеозаписи и експертни заключения.
Разследването по случая продължава.
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