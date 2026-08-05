Убийство от омраза? Полицията в Пловдив разследва побой с фатален край

Полицията в Пловдив разследва умишлено убийство, станало във вторник на Младежкия хълм в града. Това съобщава БТА, позовавайки се на окръжната прокуратура и областната дирекция на МВР в Пловдив.
Досъдебното производство е образувано след сигнал, получен в 17:20 ч. на 4 август, че в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие.
Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал.
Местни издания твърдят, че сред водещите версии за убийството е омраза на сексуална основа. Според пловдивски медии става дума за "наказателна акция" на тийнейджъри, които примамили мъжа в парка чрез приложение за хомосексуални запознанства, а след това му нанесли множество тежки травми.
Причините и обстоятелствата около случая се разследват под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив. Установяват се фактическите обстоятелства по случая и извършителите, посочват от държавното обвинение.
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1 коментар
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Сега пак ли ще измъкнат убийците с номера , че "децата" са непълнолетни ?