Убийство от омраза? Полицията в Пловдив разследва побой с фатален край

Полицията в Пловдив разследва умишлено убийство, станало във вторник на Младежкия хълм в града. Това съобщава БТА, позовавайки се на окръжната прокуратура и областната дирекция на МВР в Пловдив.

Досъдебното производство е образувано след сигнал, получен в 17:20 ч. на 4 август, че в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие.

Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал.

Местни издания твърдят, че сред водещите версии за убийството е омраза на сексуална основа. Според пловдивски медии става дума за "наказателна акция" на тийнейджъри, които примамили мъжа в парка чрез приложение за хомосексуални запознанства, а след това му нанесли множество тежки травми.

Причините и обстоятелствата около случая се разследват под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив. Установяват се фактическите обстоятелства по случая и извършителите, посочват от държавното обвинение.