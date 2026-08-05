Бюджетът даде 6 млн. евро за обезщетение на фирма, управлявана от Евгения Банева

Министерският съвет одобри на заседанието си в сряда допълнителни 6 млн. евро за Народното събрани, с което то да изплати нанесени щети на дружеството "Хелио-тур-с", управлявано от Евгения Банева, заради това че с години е позволило да действа закон, противоречащ на европейската право.

Така фирмата ще получи 2 452 201.88 евро обезщетение и законната лихва за периода от 16.05.2013 г. до 31.08.2026 г. от 3 522 155,42 евро.

Правителството мотивира решение си с това, че лихвата расте с всеки ден, в който парламентът не изплаща присъдената от Софийския градски съд сума.

Става въпрос за това, че при боновата приватизация на туристическото дружество през 2000 г. 40 на сто от него са придобити от фирмата "Приват турист". Тя обаче така и не плаща обещаната сума. В резултат Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол налага ипотека върху имуществото на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача. Така всъщност "Хелио-тур-с" губи два апетитни крайбрежни имота. Единият е от 63 194 кв. м и се намира в Черноморец, м. "Аклади чеири". Другият е от 1583 кв. м и е в Созопол, м. "Ликовуня". Двата имота са продадени през 2011 и 2012 г. за под 1.8 млн. лв. при пазарна цена от над 9 млн. лв., установява тройната съдебна експертиза по заведеното от "Хелио-тур-с" дело.

През 2024 г. Софийският градски съд се произнася, че няма как трето лице да носи отговорност за чужди дългове, освен ако предварително не е дало съгласие за това и присъжда на дружеството обезщетение за 9 592 180 лв., което да платят парламентът и Агенцията за публичните предприятия и контрол, която наследи Агенцията за приватизацията и следприватизационен контрол. Отделно е наложена законната лихва върху тази сума до пълното погасяване на задължението.