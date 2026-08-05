Транзитът на газ през България е нараснал с 11% през 2025 г.

През 2025 г. е отбелязан ръст от 11% на пренесените количества природен газ до трансгранични точки, спрямо 2024 г., стана ясно по време на обсъждането на десетгодишния плана на газовия оператор "Булгартрансгаз" до 2035 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране.
В него държавното дружество отчита, че е сключило договори за достъп и пренос с около 120 компании, търговци на природен газ, като тенденцията е постоянно увеличение на техния дял. През миналата година м газохранилището в Чирен са били нагнетени 4103 ГВтч природен газ и запълняемостта му е била 84 процента като се има предвид,че обемът му е увеличен от 1 май 2025 г. Реално добитите количества за годината са 3597 ГГВтч.
По време но общественото обсъждане в сряда енергийният регулатор и повдигнал въ проса за спазването на крайния срок за разширяване на газохранилището до края на 2027 г. и предвидената технология на сондажите, пазарната обосновка на предстоящото разширяване на газопреносната мрежа, включително разширението на компресорната станция "Кардам".
Газовият оператор обяснил, че проектът няма да бъде изпълнен в поставения срок, заради обжалване на процедурата. Според дружеството предвидените 10 сондажа ще позволят постигане на предвидения капацитет за съхранение от 1 млрд. куб. м и ще има търговски интерес, което е основание за предвидените инвестиции.
"Булгартрансгаз" отчита спад на потреблението на природен газ в страната с около 1 процента, но операторът е оптимист, че това ще се промени към ряст.
В края на 2025 г. на територията на България оперират 25 лицензирани газоразпределителни дружества, които осъществяват дейност на 36 лицензионни територии, обхващащи 174 общини (65% от всички общини в страната). Анализът показва, че делът на битовото газоснабдяване в страната все още е доста нисък въпреки програмите за насърчаване на битовата газификация и развитието на газовата инфраструктура. продължава развитието на инфраструктурата за разпределение на природен газ. Броят на клиентите на газовите дружества се е увеличил едва с 3.1 на сто за година.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.