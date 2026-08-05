Транзитът на газ през България е нараснал с 11% през 2025 г.

През 2025 г. е отбелязан ръст от 11% на пренесените количества природен газ до трансгранични точки, спрямо 2024 г., стана ясно по време на обсъждането на десетгодишния плана на газовия оператор "Булгартрансгаз" до 2035 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране.

В него държавното дружество отчита, че е сключило договори за достъп и пренос с около 120 компании, търговци на природен газ, като тенденцията е постоянно увеличение на техния дял. През миналата година м газохранилището в Чирен са били нагнетени 4103 ГВтч природен газ и запълняемостта му е била 84 процента като се има предвид,че обемът му е увеличен от 1 май 2025 г. Реално добитите количества за годината са 3597 ГГВтч.

По време но общественото обсъждане в сряда енергийният регулатор и повдигнал въ проса за спазването на крайния срок за разширяване на газохранилището до края на 2027 г. и предвидената технология на сондажите, пазарната обосновка на предстоящото разширяване на газопреносната мрежа, включително разширението на компресорната станция "Кардам".

Газовият оператор обяснил, че проектът няма да бъде изпълнен в поставения срок, заради обжалване на процедурата. Според дружеството предвидените 10 сондажа ще позволят постигане на предвидения капацитет за съхранение от 1 млрд. куб. м и ще има търговски интерес, което е основание за предвидените инвестиции.

"Булгартрансгаз" отчита спад на потреблението на природен газ в страната с около 1 процента, но операторът е оптимист, че това ще се промени към ряст.

В края на 2025 г. на територията на България оперират 25 лицензирани газоразпределителни дружества, които осъществяват дейност на 36 лицензионни територии, обхващащи 174 общини (65% от всички общини в страната). Анализът показва, че делът на битовото газоснабдяване в страната все още е доста нисък въпреки програмите за насърчаване на битовата газификация и развитието на газовата инфраструктура. продължава развитието на инфраструктурата за разпределение на природен газ. Броят на клиентите на газовите дружества се е увеличил едва с 3.1 на сто за година.