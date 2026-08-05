Правителството отменя забраната за износ на дизел и керосин

Правителството реши да внесе в парламента предложение за отмяна на въведената от кабинета на Росен Желязков миналата година забрана за износ на дизел, керосин, индустриални горива и някои видове масла.

Ограничението за експорт на тези нефтопродукти, дори и за страни от ЕС, стана факт в края на октомври 2025 г., като все пак бе оставена вратичка за одобряване на доставки пр поискване.

Управляващите тогава се мотивираха https://www.mediapool.bg/bulgaria-speshno-spira-iznosa-na-dizel-i-aviatsionno-gorivo-obnovena-news376768.html с притеснение от рязко увеличение на износа към Сърбия, която тогава имаше тежък проблем със снабдяването с горива и с покачващите се цени.

Мярката бе мотивирана от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции от САЩ срещу руската компания "Лукойл".

Тогавашният депутат от ГЕРБ Делян Добрев, който бе сред вносителите на забраната, обоснова искането с данни от Агенция "Митници" за драстично повишение на износа на дизел след обявяването на американските санкции върху активите на "Лукойл".