Левият аутсайдер Абдул Ел-Сайед спечели първичните избори на демократите за Сената в Мичиган

Левият политически аутсайдер Абдул Ел-Сайед се очертава като победител на вътрешнопартийните избори на Демократическата партия за кандидат за Сената в щата Мичиган - надпревара, която оголи дълбоките разделения в партията относно бъдещата ѝ посока, предаде Би Би Си.

Според Си Би Ес нюз бившият директор от обществено здравеопазване изпреварва умерения кандидат на демократите Хейли Стивънс, която вече четири мандата е член на Камарата на представителите.



По време на кампанията Ел-Сайед защитаваше прогресивни политики като всеобщо здравно осигуряване и закриване на федералната служба за имиграционен и митнически контрол (ICE). Той също така призова за прекратяване на безусловната американска военна помощ за Израел.



Ел-Сайед е първият прогресист, който печели първични избори в щат, спечелен през 2024 г. от президента Доналд Тръмп, предаде Ройтрес.



Ако победата му бъде официално потвърдена, на междинните избори през ноември той ще се изправи срещу републиканеца Майк Роджърс, съюзник на президента Доналд Тръмп.

Абдул Ел-Сайед, син на египетски имигранти, може да стане първият мюсюлманин, избран за сенатор на САЩ, ако спечели изборите през ноември.

"Движението за изваждане на парите от политиката, за повече пари в джоба на хората и за приемането на Medicare for All е голямо движение", заяви Ел-Сайед в сряда, повтаряйки едно от основните послания в предизборната си кампания.

Той обеща да представлява всички жители на щата независимо от политическите им предпочитания.

"Ще работя за вас, независимо дали ме подкрепихте или не, дали през 2024 г. сте гласували за вицепрезидента Камала Харис, или за Доналд Тръмп", каза той.

В свое изявление Стивънс поздрави съперника си:

"Поздравявам Абдул Ел-Сайед за спечелената номинация на Демократическата партия за Сената. Той е лекар, специалист по обществено здраве, стипендиант на "Роудс" и отдаден на Мичиган. Горда съм да го подкрепя в битката му срещу Майк Роджърс на общите избори."

Междинните избори през ноември ще определят баланса на силите във Вашингтон през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп.

Самият Тръмп определи резултата от първичните избори в Мичиган като "чудесна новина за Републиканската партия".

В публикация в Truth Social той нарече Демократическата партия "Dumocrats" - обидна игра на думи с английската дума dumb ("глупав") - и заяви, че "безумните им политики ще стават само по-лоши".



След тежка и на моменти ожесточена кампания Ел-Сайед даде знак, че ще търси обединение, когато говори пред свои поддръжници във вторник вечер, още преди да бъдат обявени окончателните резултати.

"Каквото и да се случи тази вечер, ние носим отговорност да се обединим, за да гарантираме, че републиканецът Майк Роджърс никога няма да прекрачи прага на Сената на Съединените щати", заяви той.



Във вторник избирателите в Мичиган, Вирджиния и щата Вашингтон гласуваха и на вътрешнопартийните избори на демократите за кандидати за Камарата на представителите.



Двамата претенденти в Мичиган представиха коренно различни визии както за щата, така и за страната.



Ел-Сайед получи подкрепата на водещи представители на прогресивното крило на демократите, сред които сенаторът от Върмонт Бърни Сандърс и конгресменката от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес.



43-годишната Стивънс заложи на по-умерен курс, представяйки се като кандидат на политическия център, способен да привлече колебаещите се избиратели преди изборите през ноември. Сред основните ѝ обещания беше запазването на работните места в автомобилната индустрия в Мичиган.

Тя получи подкрепата на губернатора на Мичиган Гретчен Уитмър, както и на оттеглящия се сенатор Гари Питърс.

Надпреварата се превърна в сблъсък между прогресивното и умереното крило на партията по въпроса за подкрепата за Израел - тема, която беляза вътрешнопартийните избори в цялата страна през тази година.

Ел-Сайед се обяви срещу американската намеса в Близкия изток, включително срещу предоставянето на военна помощ за Израел. Стивънс, от своя страна, е твърд привърженик на Израел и заявява, че подкрепя продължаването на американската помощ без предварителни условия.



Стивънс се е облагодетелствала от десетки милиони долари, похарчени от произраелския суперкомитет по политически въпроси (PAC), а нейните поддръжници твърдят, че тя е по-избираемият кандидат на общите избори, когато ще се изправи срещу републиканеца Майк Роджърс, бивш представител на САЩ.



Анализаторите обаче посочиха един значим фактор в полза на Ел Сайед - това, че Мичиган е щатът с най-голяма арабска общност в страната, където враждебността срещу Израел е дълбоко вкоренена.

Мястото в Сената в момента се заема от демократ, който се оттегля. Последният републиканец, избран за сенатор от този щат в Средния запад, е спечелил изборите през 1994 г.

На президентски избори обаче Мичиган остава един от ключовите колебаещи се щати - през 2020 г. той подкрепи демократа Джо Байдън, а през 2024 г. гласува за Доналд Тръмп.