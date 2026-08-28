Почина кралят на Норвегия Харалд V

Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89-годишна възраст, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Той бе най-дълго управлявалият монарх в Европа. Вчера дворецът обяви, че здравословното състояние на настанения в болница крал е "изключително тежко".
Сега на престола се възкачва синът му Хокон.
Норвежкият национален флаг пред кралския дворец е свален наполовина в знак на национален траур.
Харалд V става крал на Норвегия на 17 януари 1991 г., след смъртта на баща си - 87-годишния крал Олаф V. Тогава Харалд е на 53 години.
Принц Харалд принадлежи към групата на най-добрите яхтсмени в Скандинавия. Отдаден е на спорта, той представлява Норвегия многократно като състезател на Олимпийски игри, печели различни ветроходни надпревари между 1968 и 1987 години. Носи норвежкото знаме на официалното представяне на страните при откриване на 18-ите Летни олимпийски игри в Токио, Япония, през 1964 г. Активно участва в организацията на 17-ите Зимни олимпийски игри от 12 до 27 февруари 1994 г. в Лилехамер, Норвегия и е почетен председател на организационния комитет.
Нарушавайки установените правила през март 1968 г. принц Харалд се сгодява за Соня Харалдсен, която произхожда от семейство на търговец. С нея той се познава още от ученическите си години. Първоначално семейството му е против брак със Соня. Харалд обаче е готов да се откаже от трона, за да се ожени за нея.
Кралската двойка има две деца - принцеса Марта Луиз, родена на 22 септември 1971 г., и престолонаследникът - принц Хокон Магнус, роден на 20 юли 1973 г.
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