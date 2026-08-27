Агенцията по храните ваксинира всички възприемчиви животни срещу антракс в с. Стефаново

Всички възприемчиви животни в с. Стефаново, област Ловеч, са ваксинирани срещу антракс след лабораторно потвърденото огнище на заболяването в населеното място. Ваксинацията е извършена днес от регистрирани ветеринарни лекари, съвместно с представители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Ловеч.

В рамките на предприетите мерки днес е осъществен клиничен преглед на възприемчиви животни от инспектори на ОДБХ – Ловеч. Не са установени животни с влошено здравословно състояние. Ваксинирани са всички 205 говеда от засегнатото стопанство. Ваксинацията срещу антракс обхвана и 181 овце, отглеждани в три животновъдни обекта в населеното място.

Предстои месото, възбранено във връзка със заболяването, да бъде предадено за унищожаване и последваща дезинфекция на фризера, в който е било съхранявано.

Животновъдният обект остава под възбрана 20 дни след извършената ваксинация. До изтичането на този срок продължават да се прилагат мерките за ограничаване на риска от разпространение на заболяването. Собственикът е задължен да извършва ежедневна дезинфекция на входа и изхода на обекта.

Екипите на ОДБХ – Ловеч продължават ежедневното наблюдение на здравословното състояние на животните в района и контрола по изпълнение на предприетите мерки.

БАБХ напомня на животновъдите, че при съмнение за заболяване по животните следва незабавно да уведомят официалния ветеринарен лекар към съответната ОДБХ.