Властта ще реши проблема с очертаващия се хаос с Търговския регистър заради еврото

Проблемът с очертаващия се хаос с Търговския регистър заради превалутирането на капитала на фирмите е напът да бъде разрешен. Бюджетната комисия в четвъртък прие на първо четене законови поправки, с които срокът за превалутиране на капитала от левове в евро се увеличава от 12 на 36 месеца от датата на въвеждане на еврото в България - до края на 2028 г.

Предвижда се задължението за представяне в Търговския регистър на актуализиран вследствие превалутиране на капитала устав, дружествен договор или учредителен акт да възниква само в случаите, когато по силата на взетите решения от съответно компетентния им орган се налага изменение на устройствения им акт на друго основание.

В тази връзка отпада задължението за предоставяне на посочените документи едновременно с подаване на първото следващо заявление за вписване, заличаване или обявяване в Търговския регистър.

Според вносителите от "Прогресивна България" по този начин ще бъде решен възникналият проблем, че без да се представи изменения дружествен договор на компаниите, на практика не може да се обяви годишният финансов отчет на дружеството за съответната година.

Очакванията са, че предлаганите промени ще способстват за произнасянето в срок по подаваните в Търговския регистър заявления при очаквания намален брой заявления след влизането в сила на измененията.

Бюджетната комисия не одобри сходен законопроект, внесен от Надежда Йорданова от "Демократична България", който предвиждаше срокът за превалутиране на дружествените договори от левове в евро изобщо да отпадне.