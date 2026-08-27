Доналд Тръмп преименува езерото Онтарио на Америка

Американският президент Доналд Тръмп отново предлага промяна в географските карти, този път на границата с Канада. Американският президент заяви, че обмисля езерото Онтарио да бъде преименувано на "езерото Америка".
На географска карта, с фулмастер той задраска надписа езеро Онтарио и написа новото му име - Америка.
"Ето това е езерото Онтарио, което се намира в Съединените щати и в Канада. Ще направим някои промени и ще го наречем по друг начин. Ще се казва езеро “Америка”. И всичко, от което се нуждаем, е добра писалка и малко ум", заяви Доналд Тръмп.
Идеята е провокативна за Отава, тъй като през езерото преминава границата между двете държави и то е териториална част както от САЩ, така и от Канада. Канадският министър на индустрията Мелани Жоли отговори, че страната ѝ “винаги ще го нарича езерото Онтарио”.
Изказването идва в разгара на търговския конфликт между двете съседки. След въвеждането на нови американски мита, Канада обяви ответни тарифи върху стоки от САЩ за близо 20 милиарда долара, които влизат в сила през септември.
Наскоро Тръмп обяви и Омрузкия проток за американски, а в началото на мандата си обяви Мексиканския залив за Американски залив.
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12 коментара
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Тръмп може да кръсти американската страна на езерото Онтарио както си поиска, но ако го направи на канадските карти, тя ще бъде показана като езерото Епстийн. Канада отвръща на огъня с огън. Вместо фалшиви обиди и реторика за анексиране, ние любезно ще ви напомним, че един избран мошеник, затворник, измамник и т.н. съсипва страната ви до ниво, от което никога няма да се възстанови. Девизът на Канада сега е: He can kiss my a$$.
"И всичко, от което се нуждаем, е добра писалка и малко ум" Забравил е, че в неговия случай, писалката винаги е кожена и му влиза изотзад ...
Добрата писалка очевидно е налице... :)
На тоя трябва вече да му викат Кръстника :-)
Името Онтарио не е измислено от канадците, така са го наричали местните индианци (както и Мексико) още преди да има държави като Канада и САЩ. Америка е кръстена на италианеца от Флоренция Америго Веспучи, който пътува с испански и португалски кораби до "Индия" и особено за новооткритата от португалците Бразилия, твърди че е нова земя, а не Азия. Той и така я кръщава - Новус Мунди, но после някакъв германски картограф я прекръства на Америка по неговото име през 1507, когато книгите за …
пътуванията му в новия свят стават много популярни. И наистина Америка е целия континент от северния до южния полюс, но за малограмотния Тръмп, само САЩ има право на това име. Все едно да прекръстим яз.Искър на яз.Европа и да твърдим, че това е наше име. Но като бившите връх Сталин и град Сталин, така и тези имена ще изчезнат след края на президенството му.
Абе, то и аз мога да преименуван йух-а си, примерно, на "Исполин", ама това никак няма да промени фактологията на нещата...
Оранжевото мугабе още малко и вселената ще преименува на Америка.
Мда, 70+ млн горди американци. Не е луд тоя дето яде баницата... --- То и ние така с наште 1.4 млн.
Молодец!
И всичко, от което се нуждаем, е добра писалка и малко ум", заяви Доналд Тръмп. Писалката лесна работа, ама ум няма. Дори и малко.