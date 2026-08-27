Доналд Тръмп преименува езерото Онтарио на Америка

Американският президент Доналд Тръмп отново предлага промяна в географските карти, този път на границата с Канада. Американският президент заяви, че обмисля езерото Онтарио да бъде преименувано на "езерото Америка".

На географска карта, с фулмастер той задраска надписа езеро Онтарио и написа новото му име - Америка.

"Ето това е езерото Онтарио, което се намира в Съединените щати и в Канада. Ще направим някои промени и ще го наречем по друг начин. Ще се казва езеро “Америка”. И всичко, от което се нуждаем, е добра писалка и малко ум", заяви Доналд Тръмп.

Идеята е провокативна за Отава, тъй като през езерото преминава границата между двете държави и то е териториална част както от САЩ, така и от Канада. Канадският министър на индустрията Мелани Жоли отговори, че страната ѝ “винаги ще го нарича езерото Онтарио”.

Изказването идва в разгара на търговския конфликт между двете съседки. След въвеждането на нови американски мита, Канада обяви ответни тарифи върху стоки от САЩ за близо 20 милиарда долара, които влизат в сила през септември.

Наскоро Тръмп обяви и Омрузкия проток за американски, а в началото на мандата си обяви Мексиканския залив за Американски залив.