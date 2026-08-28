Уволнената след натиск от ГЕРБ шефка на РЗИ-Велико Търново се върна на поста

Д-р Евгения Недева оглавява отново Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Велико Търново след успешно приключила конкурсна процедура. Д-р Недева ръководеше здравната инспекция във Велико Търново от 2014 г. до ноември 2025 г., когато беше освободена от поста по изричното настояване на депутата от ГЕРБ Костадин Ангелов, който тогава водеше кампания срещу мръсния въздух в града.

Недева беше уволнена от здравния министър Силви Кирилов от квотата на "Има такъв народ" в правителството на Росен Желязков. Това се случи след като няколко седмици по-рано Костадин Ангелов, който оглавяваше Съвета за съвместно управление на коалицията, поиска оставките на чиновници от здравната и екоинспекцията във Велико Търново и заплаши, че ако не ги получи до седмица, ще бъдат поискани оставките и на ресорните министри – на околната среда и водите Манол Генов (БСП) и на здравеопазването Силви Кирилов (ИТН).

Поводът за поисканите оставки беше системното замърсяване на въздуха в града от съоръжение на дърво-прераработвателото предприятие "Кроношпан”.

От МЗ обясниха тогава, че проверка на Инспектората на ведомството е установила пропуски в организацията на работа на РЗИ-Велико Търново, включително непълнота при анализа и обратната връзка към гражданите по подадени сигнали, отсъствие на план за действие и алгоритъм, както и недостатъчна координация с контролните органи.

В деня на уволнението на Недева Костадин Ангелов коментира във Facebook, че вместо да приеме уволнението си, директорката на РЗИ е избрала да излезе в болничен. Той окачестви това като проява на страх и безотговорност, чрез която тя се опитва да избегне отговорност и да запази служебната си позиция. Ангелов също така обвини д-р Недева, че не е предприела действия в защита на жителите на Велико Търново заради замърсяването, свързано с "Кроношпан".

За временно изпълняващ длъжността директор на РЗИ-Велико Търново беше назначена заместничката на Недева - д-р Красимира Петрова, която ръководи институцията до провеждането на настоящия конкурс, спечелен от Недева.

Д-р Евгения Недева е завършила Медицинския университет в Плевен, а професионалният ѝ опит е свързан с различни звена и нива в структурата на здравната инспекция. Работила е в областната многопрофилна болница "Д-р Стефан Черкезов" като лекар по контрол на вътреболничните инфекции.