Кабинетът "Радев" гласува заобикалянето на "руските" санкции на ЕС да стане тежко престъпление

Заобикалянето на всички ограничителни мерки на Европейския съюз, включително на санкциите срещу Руската федерация, да бъде обявено за тежко престъпление в Наказателния кодекс. Това предвиждат изменения в кодекса, гласувани от правителството на Румен Радев в четвъртък.

"С него (проекта за промени в Наказателния кодекс, б. р.) се предлага нарушенията на ограничителните мерки на ЕС, както и тяхното заобикаляне, да станат тежки престъпления, които освен с лишаване от свобода да се наказват и със сериозни глоби, както и с възможност за лишаване от права", съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът не е имал особен избор, тъй като промените са в изпълнение на евродиректива. Срокът за въвеждането ѝ е изтекъл на 20 май 2025 г. и Европейската комисия е образувала наказателна процедура срещу България.

До момента Агенцията по вписванията е почти единствената институция у нас, която прави нещо реално за прилагането на огранитичелните мерки на ЕС, като замразяват сделки по прехвърляне на активи. На този фон Българската народна банка (БНБ) миналата година смяташе, че няма правомощия по прилагането на руските санкции. Дотогава България нямаше "компетентен орган", който да прилага едни от най-съществените санкции срещу режима на Путин – финансовите, по отношение на банковите влогове и паричните преводи, тъй като БНБ не се признаваше за такъв орган. Не е ясно дали позицията ѝ се е променила, след като неспазването на санкциите вече ще е престъпление.

Един от най-известните случаи на замразени от Агенцията по вписванията сделки е за промяната в собствеността на българското дружество на основания от руския милиардер Андрей Мелниченко торов гигант, регистриран в Швейцария - EuroChem. Това доведе до замразяване на 43 млн. лв. на жената на милиардера - сръбската поп певица и модел Сандра Николич (Александра Мелниченко). Блокирани бяха също сделки, свързани с братя Велчеви, "Турски поток" и "Дома на Москва" в София. През юни тази година обаче се разбра, че въпреки санкциите бившият изпълнителен директор на "Лукойл - България" Валентин Златев е успял да купи притежавани от Русия имоти в София - пететажна сграда на ул. "Райко Алексиев" и още две сгради на ул. "Шипка" 20.

Проектът предвижда създаване на нова глава в НК "Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз".

Включените в нея нови престъпления ще бъдат: нарушения на мерките, свързани със замразяване на финансови средства или икономически ресурси; нарушения на ограниченията за допускане на определени лица на територията на държава членка (забрани за пътуване); нарушенията на забрана за или ограничаване на сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма (договори за обществени поръчки и концесии и др.); нарушенията на забрани за предоставянето на финансови услуги или извършването на финансови дейности (като финансиране и предоставяне на финансова помощ, предоставяне на инвестиции и инвестиционни услуги, приемане на депозити и др.); предоставянето на услуги, различни от финансови услуги (правни консултации, доверително управление, счетоводство, одит и др.) и др.

Криминализира се също заобикалянето на ограничителните мерки на ЕС. Пример за подобно поведение е практиката попадналите под санкциите хора или фирми да прехвърлят на други притежавани от тях средства или икономически ресурси.

Правителството е избрало да се възползва от възможността, дадена от съответната евродиректива, да въведе праг на същественост от 10 000 евро - тоест нарушения на ограниченията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки, сделки и др. под тази стойност, няма да съставляват престъпления.

Няма да е престъпление също предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се в съответствие с принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост.

Под ударите на закона няма да попадат и адвокатите, които защитават или представляват клиенти в процесуални производства (наказателни, граждански, административни), включително и при предоставяне на правна информация за образуване или избягване на такова производство.