Активистка е арестувана при посещението на Радев в Струмяни

По време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни заради последствията от наводненията полицията задържа местната екоактивистка Гергана Петрова, съобщи сайтът Pirinsko.com. Кадрите, заснети от медията, показват как полицейски служители я дърпат и бутат към служебния автомобил, докато тя се опитва да остане на място и настоява да бъде оставена да се прибере при детето си. Ситуацията се разигра пред очите на присъстващи граждани и предизвика напрежение на място.
На кадрите се вижда как Петрова разговаря с полицейските служители, след което те я отвеждат към автомобила. Тя многократно заявява, че не е направила нищо нередно. В същото време присъстващи граждани задават въпроси на полицаите защо жената е задържана.
Към момента не е обявена официална информация за причината за задържането и не са изяснени всички обстоятелства около полицейската намеса.
Часове след случая коментар дойде от правителствената пресслужба: "Във връзка с информацията за задържане на гражданка след посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО. Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя".
Преди това първи от политиците реагира съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Той обяви във Фейсбук, че вече е пуснал парламентарно питане до МВР за ареста на Гергана Петрова. "Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи", посочи той.
По думите му поводът за задържането е посещението на премиера Радев и искане на НСО за оказване на съдействие от МВР.
"Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест", каза Мирчев.
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Според Pirinsko.com Гергана Петрова е местен активист от Илинденци, известна с гражданската си позиция по редица проблеми в района. През последните месеци тя организира два протеста срещу безводието в Илинденци и Струмяни и активно поставя въпроси, свързани с водоснабдяването и състоянието на местната инфраструктура. Петрова многократно е подавала и сигнали за масовата сеч в Пирин след големия пожар.
Премиерът Румен Радев посети община Струмяни заради последствията от наводненията и възстановителните дейности в пострадалите райони. На място държавата представи предприетите мерки за подпомагане на засегнатите жители и за възстановяване на инфраструктурата.
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22 коментара
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Излага се г-н Чорапа... Г-н Тиквата понасяше хладнокръвно народната любов; едно варненско "Буциии..." не разклати вярата му в народната любов... И освиркването на стадиона в Разград посрещна само със зачервен врат, но никога не си е изтървал нервите, защото за истинския държавник, един два менискуса по-малко не са от значение...
Мунчо май се прави на диктатор. На хората много скоро ще им писне и ще плаче.
Типично руско поведение от Радевата милиция. Ако си мислите че герберската полицейщина беше дъно, изчакайте да видите какво хвърчащата къртица ни готви.
Идиот!
Какво друго очаквате от гавазите на комуниста Радев?
Гундяев акбар.
Айде появи се и активистка на "Мафията на Бойкострой Импекс"..
Няма насилие, активистката не е бита и заплашвана, т.е. няма проблем. Ако тя имаше оръжие или искаше да претвори в действше своята теория за свободния избор, как щяхте да пишете за нея?!
Абе Магаре, хората Нямат Вода знаеш ли от колко време, а от Наводнения страдат.. А Незаконната Сеч в Пирин добре ли е!?.. На чия страна си, на Алчността ли!?.. Путинистите са Алергични като чуят "ЕКО"!.. Те Отричат Причинените от хората Климатичните Промени..
Свобода за "екоактивистката Гергана Петрова"!..