Активистка е арестувана при посещението на Радев в Струмяни

По време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни заради последствията от наводненията полицията задържа местната екоактивистка Гергана Петрова, съобщи сайтът Pirinsko.com. Кадрите, заснети от медията, показват как полицейски служители я дърпат и бутат към служебния автомобил, докато тя се опитва да остане на място и настоява да бъде оставена да се прибере при детето си. Ситуацията се разигра пред очите на присъстващи граждани и предизвика напрежение на място.

На кадрите се вижда как Петрова разговаря с полицейските служители, след което те я отвеждат към автомобила. Тя многократно заявява, че не е направила нищо нередно. В същото време присъстващи граждани задават въпроси на полицаите защо жената е задържана.

Към момента не е обявена официална информация за причината за задържането и не са изяснени всички обстоятелства около полицейската намеса.

Часове след случая коментар дойде от правителствената пресслужба: "Във връзка с информацията за задържане на гражданка след посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО. Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя".

Преди това първи от политиците реагира съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Той обяви във Фейсбук, че вече е пуснал парламентарно питане до МВР за ареста на Гергана Петрова. "Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи", посочи той.

По думите му поводът за задържането е посещението на премиера Радев и искане на НСО за оказване на съдействие от МВР.

"Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест", каза Мирчев.

Според Pirinsko.com Гергана Петрова е местен активист от Илинденци, известна с гражданската си позиция по редица проблеми в района. През последните месеци тя организира два протеста срещу безводието в Илинденци и Струмяни и активно поставя въпроси, свързани с водоснабдяването и състоянието на местната инфраструктура. Петрова многократно е подавала и сигнали за масовата сеч в Пирин след големия пожар.

Премиерът Румен Радев посети община Струмяни заради последствията от наводненията и възстановителните дейности в пострадалите райони. На място държавата представи предприетите мерки за подпомагане на засегнатите жители и за възстановяване на инфраструктурата.