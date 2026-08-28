SAFE: България получи близо 500 млн. евро еврозаеми за военни сделки

България получи първото си плащане от 489.3 млн. евро по европейския механизъм за преференциални заеми SAFE, който има за цел да осигури финансиране за бърза модернизация на армиите на страните членки. България очаква да получи общо над 3.2 млрд. евро заеми.

Заемите по SAFE предвиждат 15-годишен гратисен период и изплащане до 40 години.

Днес финансиране е получила и Латвия — 524.7 милн евро. По-рано тази седмица ЕС изплати и на Румъния първите 2.5 млрд. евро за отбрана в рамките на SAFE.

"С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, като същевременно укрепват своята готовност и устойчивост. Действаме бързо и решително, за да подкрепим държавите членки по източния фланг на ЕС. SAFE им дава възможност да инвестират по-бързо, да организират по-ефективно обществени поръчки чрез съвместни действия и да укрепват европейската отбранителна индустриална база", каза комисарят по въпросите на отбраната и космическото пространство Андрюс Кубилиус.

България е подготвила девет проекта:

Придобиване на 3D радари.

Придобиване на наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана.

Разработване на поддържащи артилерийски способности чрез придобиване на 155 мм самоходни гаубици.

Придобиване на безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси за Сухопътните войски и Силите за специални операции.

Придобиване на ракетна система за залпов огън с повишена мобилност.

Придобиване на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Разработване на способности за транспортно осигуряване Въоръжените сили на Република България.

Придобиване на противовъздушни ракети VL MICA.

Придобиване на боеприпаси 155 мм.

Oбщата стойност на механизма е около 150 млрд. евро, като целта е да реализират общи сделки между отделните страни членки, които приоритетно да се изпълняват от европейски доставчици.

България вече очаква да закупи 3D радари от Франция, като сделката е на финалната права.

Парламентът вече одобри сделката с компанията "Тhales" за седем броя 3D радара GM400α на цена до 195 млн. евро

България планираше със заем по SAFE да финансира участието си в общия завод за барут с германската корпорация "Райнметал", но според правителството на Радев тази инвестиция не може да се реализира по европейския механизъм.