Новият булевард на София - започна строителството на "Копенхаген"

Започна строителството на изцяло новия бул. "Копенхаген". Това е един от най-важните инфраструктурни проекти на София, който ще свързва кварталите "Младост" и "Дружба", обяви при началото на строителството кметът на София Васил Терзиев.
Срокът на строителството е 350 дни,. За това време трябва да бъде изграден булевард с дължина близо километър и половина. Проектът включва трамвайно трасе и велоалея.
Бул. "Копенхаген" би трябвало да е алтернатива на единствената голяма пътна артерия на един от най-големите райони в София - "Младост". Строителството му се планира от години. Обществената поръчка за изграждането му беше обявена още по времето на кмета Йорданка Фандъкова.
Екипът на Васил Терзиев я включи в списък с проблемни търгове, които смяташе да прекрати. В крайна сметка обаче след съдебно решение се наложи да подпише договор с изпълнителя избран по тази процедура - "Обонато билд", която според публикации на "Капитал" се свързва със строителната компания "Джи Пи Груп".
Финансирането за булеварда е включено в списък с проекти, за които общината има намерение да изтегли кредит за общо 367 млн. евро. За “Копенхаген” са предвидени 24 млн. евро от тях. Стойността на целия проект е 28 млн. евро.
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