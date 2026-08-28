Сърбия и Румъния затварят важни жп участъци за ремонт, България иска слотове за влаковете си

Предстоящи в Сърбия и Румъния продължителни ремонти на железопътни участъци, които ще засегнат сериозно товарите на българските жп превозвачи, е обсъдил транспортният министър Георги Пеев на онлайн среща в петък със заместник министър-председателя, министър на отбраната и изпълняващ длъжността министър на транспорта и инфраструктурата на Румъния Раду Динел Мируца и министъра на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Александра Софрониевич.

Сърбия планира затваряне на железопътния участък Ниш – Димитровград за около 200 дни, считано от м. септември 2026 г. В Румъния се предвижда пълно прекъсване на движението по направлението Гюргево Север – Русе от м. април до м. декември 2027 г.

Притеснението на българската страна е, че едновременното ограничаване на двата маршрута ще засегне сериозно товарните потоци между Централна Европа, Балканите и Турция.

Българските железопътни превозвачи вече са изразили опасения относно последствията от планираните ограничения и необходимостта от намиране на работещи алтернативи, информирал колегите си министър Георги Пеев.

"За България е от стратегическо значение да бъде запазена железопътната свързаност със Сърбия и Румъния. Необходимо е ремонтните дейности да бъдат координирани така, че да осигурим максимална непрекъснатост на международния трафик", заявява той, цитиран от пресцентъра на ведомството си.

Като възможно решение Пеев е предложил предварителното определяне на часови слотове за товарни влакове, с които да се избегне пълното прекъсване на движението.

Трите страни се разбрали разговорите да продължат на ниво ръководствата на железопътните инфраструктурни компании. На нея ще бъдат обсъдени конкретни оперативни решения за координация на ремонтите и използването на наличния капацитет, така че да се минимизират негативните последици за граничния железопътен трафик.