Пътят на шарката: Агенцията по храните спря незаконен превоз на овце от Гърция

Агенцията по храните пресече опит за нерегламентирано вкарване в България на 5 овце-майки от Гърция. Животните са превозвани с транспортно средство, което е задържано в непосредствена близост до ГКПП “Златоград – Термес” след сигнал от “Гранична полиция” до дирекцията по храните в Смолян. Фермери, а и ветеринарни лекари многократно са изразявали тезата, че огнищата на шарка по овцете е в следствие на нерегламентиран превоз на болни животни от южната ни съседка.
При проверката е установено, че за животните не са представени необходимите документи, липсват ушни марки и не е удостоверен здравният им статус. На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение. Ще бъдат предприети и последващи мерки съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Водачът е заявил пред контролните органи, че е извозил животните от Гърция, като е разчитал да не бъде заловен. Това не е единственото му нарушение. Само за тази година са установени данни за три предходни нарушения от същия характер, свързани с него и негови роднини.
Случаят е особено рисков на фона на разпространението на заразни заболявания по дребните преживни животни в Гърция - от началото на годината там са регистрирани 230 огнища на шарка по овцете и козите и 183 огнища на шап.
Нерегламентираното движение на животни без документи, идентификация и доказан здравен статус е сред основните рискове за пренасяне и разпространение на заразни заболявания и може да има доведе до тежки последици за животновъдството в България, припомнят от Агенцията по храните.
При проверката са установени и данни за три предходни нарушения от същия характер, свързани с нарушителя и негови роднини.
Агенцията по храните продължава да осъществява засилен контрол върху движението и въвеждането на животни от държави с регистрирани огнища на заразни заболявания, с цел предотвратяване на разпространението им на територията на страната и защита на българското животновъдство.
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1 коментар
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Водачът реве за една глоба от поне 20 000 евро. Че да мине меракът занапред.