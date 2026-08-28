Премиерът на Канада: Езерото Онтарио носи това име преди Декларацията за независимост на САЩ

Канадският министър-председател Марк Карни заяви, че езерото Онтарио ще продължи да се нарича с това име, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че го преименува на "Езеро Америка".

"Името е на повече от 400 години, което го прави по-старо както от Конфедерация Канада, така и от Декларацията за независимост на Съединените американски щати", написа Карни в X.

"Канадците също така знаят, че да наричаш нещата с истинските им имена означава да го наричаш езерото Онтарио – тогава, сега и завинаги", добави той.

Преди ден президентът на САЩ Доналд Тръмп с фулмастер задраска на географска карта името на езерото и върху Онтарио написа “Америка”.

Това е поредна подобна инициатива на Тръмп. Първо той обяви Мексиканския залив на "Американски залив", после обяви Ормузкия проток за територия на САЩ,