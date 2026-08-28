Премиерът на Канада: Езерото Онтарио носи това име преди Декларацията за независимост на САЩ

Канадският министър-председател Марк Карни заяви, че езерото Онтарио ще продължи да се нарича с това име, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че го преименува на "Езеро Америка".
"Името е на повече от 400 години, което го прави по-старо както от Конфедерация Канада, така и от Декларацията за независимост на Съединените американски щати", написа Карни в X.
"Канадците също така знаят, че да наричаш нещата с истинските им имена означава да го наричаш езерото Онтарио – тогава, сега и завинаги", добави той.
August 27, 2026
Преди ден президентът на САЩ Доналд Тръмп с фулмастер задраска на географска карта името на езерото и върху Онтарио написа “Америка”.
Това е поредна подобна инициатива на Тръмп. Първо той обяви Мексиканския залив на "Американски залив", после обяви Ормузкия проток за територия на САЩ,
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6 коментара
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Най-малко защото, стефчо, Карни има доста близки връзки с кралското семейство, чиито високопоставени членове неотдавна гърмяха заради документирани и доказани порения на дечица с Епстийн...Кофти Пи-Ар, раиш...
Марк Карни просто назовава нещата с истинските им имена. Особено ми хареса третият пасаж в изявлението му (който не е преведен в статията): "Ние знаем, че Америка се променя. (Променя) Търговските си взаимоотношения, външните си политики, националните си паметници, хидронимите си." След което, последният пасаж вече е на мястото си като дялан камък.
Кой пристигна пръв на континента?!
карни е поредният левичар, който страда от омраза срещу тръмп и ще си платят за това!
Правилно. И все пак, просто така, на тестис, защо не вземете да прекръстите канадската част на "Езеро ЕБщайн"? Да си спомни малко с умиление оранжевият павиан къде е ходил да пори дечица...
Мда, те от Хондурас и Хаити също много се кефят на новите американски имена. Да не говорим за останалите държави по двата им континена.