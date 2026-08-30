Отбелязват 131 години туристическо движение със събор на Черни връх

Българският туристически съюз (БТС) организира днес Национален туристически събор по повод 131 години организирано туристическо движение в България. Той ще се състои на Черни връх от 12:00 ч., съобщиха от организацията.
От паметния 27 август на 1895 г., когато по призива на Алеко Константинов 300 любители на природата изкачват Черни връх, изминаха 131 години, напомнят от БТС и изтъкват, че по традиция всяка година в последната неделя на август на Черни връх се чества Денят на туризма в България. "Първооснователите заложиха в туристическото движение непреходни идеи - усъвършенстване на човешката личност, развитието на духовния потенциал и възпитанието в дух на човечност и другарство. И преди всичко това е любовта към България - за посланието към обществото през годините вечно актуален си остава призивът на Вазов и Щастливеца „Опознай Родината, за да я обикнеш!“, посочват още от БТС.
Празникът е посветен и на 60-годишнината на Националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта“.
В тридневните чествания, които започнаха в петък, участват представители на туристически дружества и туристи от цялата страна, официални лица, столичани и гости от чужбина.
Националният туристически събор се организира от Сдружение „Български туристически съюз” съвместно с фондация „София – европейска столица на спорта“, сдружение „Маратон“, Природен парк „Витоша“ и Столична библиотека.
Програмата на честванията за днес предвижда в 07:00 часа да бъде даден старт на похода за изкачване на Черни връх от изходен пункт с. Железница, в 08:00 ч. - старт на похода за изкачване на Черни връх от изходен пункт хижа „Кумата“ на Витоша, в 09:00 ч. - начало на походите за изкачване на Черни връх от хижа „Алеко“ и от Златните мостове по маршрута, по който Алеко Константинов и д-р Никола Тантилов изкачват Черни връх за първи път.
В 09:00 часа ще бъде обявено началото на „Витоша рън 2026“ - състезание по планинско бягане от билетния център на НДК в София до Черни връх, в 11:45 ч. - финиширане и награждаване на първите състезатели от „Витоша рън 2026“, в 12:00 часа - полагане на цветя на барелефа на Алеко Константинов на морената до Черни връх, 12:10 ч. ще има празнична програма, в 13:00 ч. - награждаване на туристи, изкачили 10-те планински първенци на България и връчване на грамоти на туристически дружества. Съборът ще приключи в 15:00 часа.
Миналата година президентът тогава Румен Радев се включи от хижа "Алеко" в похода до Черни връх в рамките на поредицата от прояви, с които Българският туристически съюз отбеляза 130 години от началото на организирания туризъм в България.
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