Арест на активистка при посещение на Радев в Струмяни доведе до уволнение на МВР шефа в Благоевград

По време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни заради последствията от наводненията полицията задържа за известно време местната активистка Гергана Петрова, съобщи сайтът Pirinsko.com. Заради ареста ѝ Радев разпореди проверка в МВР и НСО, част от политическите партии поискаха разследване на случая, а в края на деня вътрешният министър Иван Демерджиев уволни шефа на дирекцията на МВР в Благоевград Илиян Тупаров.
От МВР съобщиха, че уволнението на Тупаров, който бе назначен от служебния вътрешен министър Емил Дечев, е предприето, защото "директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия".
"Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР", заявява Демерджиев, цитиран от пресцентъра си.
Според Pirinsko.com Гергана Петрова е местен активист от Илинденци, известна с гражданската си позиция по редица проблеми в района. През последните месеци тя организира два протеста срещу безводието в Илинденци и Струмяни и активно поставя въпроси, свързани с водоснабдяването и състоянието на местната инфраструктура. Петрова многократно е подавала и сигнали за масовата сеч в Пирин след големия пожар.
Радев разпореди проверка
Коментар по случая дойде от правителствената пресслужба: "Във връзка с информацията за задържане на гражданка след посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО. Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя".
Премиерът Румен Радев посети община Струмяни заради последствията от наводненията и възстановителните дейности в пострадалите райони. На място държавата представи предприетите мерки за подпомагане на засегнатите жители и за възстановяване на инфраструктурата.
МВР: Жената не е представила лична и журналистическа карта
След медийни запитвания от Областната дирекция на МВР съобщиха, че органите на вътрешното министерство са потърсени за съдействие от служители на Национална служба за охрана в Струмяни. По информация на НСО жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта.
Жената е била принудително отведена в най-близкото районно управление за удостоверяване на самоличността. Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. От дирекцията информираха, че след това жената е освободена.
Към края на деня от НСО потвърдиха, че действително са потърсили съдействие от МВР за установяване на самоличността на "лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение".
"След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред", добавиха от НСО.
Политиците поискаха случаят да се изясни
Първи от политиците по случая реагира съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Той обяви във Фейсбук, че вече е пуснал парламентарно питане до МВР за ареста на Гергана Петрова. "Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи", посочи той.
По думите му поводът за задържането е посещението на премиера Радев и искане на НСО за оказване на съдействие от МВР.
"Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест", каза Мирчев.
С позиция по случая излязоха и от ГЕРБ.
"От ГЕРБ считаме, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава, каквато е България. Всяко действие на органите на реда трябва да бъде законово обосновано, пропорционално и съобразено с правата на гражданите и журналистите", посочиха от ГЕРБ.
От партията настояват премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да отговорят публично и лично какво е наложило показните арести, на какво правно основание се е наложило задържане със сила и поставяне на белезници на журналист, опитът за задаване на въпроси ли е истинската причина за ареста и кой е издал заповедта за действията на полицаите и какво ще бъде наказанието му. Сред въпросите на партията са и каква е оценката на министър-председателя и вътрешния министър за действията на полицията.
АЕЖ: Жената може да се причисли в категорията "граждански журналист"
От "Асоциацията на европейските журналисти – България" също излязоха с позиция, в която настояват МВР незабавно да отговори за причините за задържането на гражданската активистка и създателка на съдържание в социалните мрежи Гергана Петрова при посещението на правителствена делегация в Струмяни.
"Петрова е известна в региона като доброволка и администраторка на местни групи в социалните мрежи и може да попадне и в категорията на т.нар. "граждански журналисти", добавиха от АЕЖ.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
66 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
"Престъплението" е несанкционирано снимане в района на провеждана пиар акция на зеления чорап Радев. И затова резултатите закономерно също са със зелени чорапи...
Радефф, Голубе и вся остальная прогресисткая ZVолочь... ОбоZрались, блядь! Здесь не Москва. Тук е България.
Я ти,многознайко отиди да риеш кал,и си носи личната карта в джоба.
Когато двамата пилоти загинаха нелепо,фатмака пак си беше тръгнал,и дори нямаше достойнството да се върне мишката,сега смелата гражданка,доброволка,дори и да не е журналистка,отново проблем, когато мунчо си бил тръгнал.Е защо не я арестувахте пред фатмака бе?Икак така преди изборите се мепапе с народа,а сега бяга от нас като дявол от тамяна.Ако беше Боко никога нямаше да позволи да се случи.Щеше да излезне от ситуацията с някоя шега.
Жалка милиционерска картинка. Демерджийката за да отчете дейност просто е уволнил шефа на МВР Благоевград, който и без това е от предвидените за смяна понеже не е от "наште хора". Фатмак Радев пък искал доклад разбираш ли... какъв доклад бе, то на всеки нормален човек му стана ясно за какво става въпрос.
Защо не си спомням умната красота да виеше на умряо, както сега , когато Бойко Рашков счупи телефона на Николай КАраколев, или мкогато наби с чадъра Симо Милков???? Не помня същата реакция и когато Ивайо Мирчев, реши да се прави на интересен пред едно момче което на ден изкарва надница в размер, колкото Мирчев за час депутатска запата. Що така бе помиии?
Карлуково !!
И документ за жителство не е представила!..
Аз викам, преди разните мурзили да почнатяя да пъърдят по въпроса, да чуем и версията на момичето, а? Че засега знаем само версията на НСО/чорап/фатмаците.
Защо любимият чорап на милион и половина заблудени се охранява от 20 милиционери.