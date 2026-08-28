Арест на активистка при посещение на Радев в Струмяни доведе до уволнение на МВР шефа в Благоевград

По време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни заради последствията от наводненията полицията задържа за известно време местната активистка Гергана Петрова, съобщи сайтът Pirinsko.com. Заради ареста ѝ Радев разпореди проверка в МВР и НСО, част от политическите партии поискаха разследване на случая, а в края на деня вътрешният министър Иван Демерджиев уволни шефа на дирекцията на МВР в Благоевград Илиян Тупаров.

От МВР съобщиха, че уволнението на Тупаров, който бе назначен от служебния вътрешен министър Емил Дечев, е предприето, защото "директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия".

"Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР", заявява Демерджиев, цитиран от пресцентъра си.

Преди това от МВР обясниха, че Петрова е задържана, защото е искала да влезе в зоната за журналисти, без да представи журналистически и лична карта. Съобщено бе също, че тя е била освободена.

Кадри, заснети от местната медия, показват как полицейски служители я дърпат и бутат към служебния автомобил, докато тя се опитва да остане на място и настоява да бъде оставена да се прибере при детето си. Тя многократно заявява, че не е направила нищо нередно. На кадрите се вижда как Петрова разговаря с полицейските служители, след което те я отвеждат към автомобила. Полицаите я приканват да влезе в него, защото "и по-лошо ще стане". Ситуацията се разигра пред очите на присъстващи граждани и предизвика напрежение на място, защото хората не успяха да разберат каква е причината за задържането.

Според Pirinsko.com Гергана Петрова е местен активист от Илинденци, известна с гражданската си позиция по редица проблеми в района. През последните месеци тя организира два протеста срещу безводието в Илинденци и Струмяни и активно поставя въпроси, свързани с водоснабдяването и състоянието на местната инфраструктура. Петрова многократно е подавала и сигнали за масовата сеч в Пирин след големия пожар.

Радев разпореди проверка

Коментар по случая дойде от правителствената пресслужба: "Във връзка с информацията за задържане на гражданка след посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО. Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя".

Премиерът Румен Радев посети община Струмяни заради последствията от наводненията и възстановителните дейности в пострадалите райони. На място държавата представи предприетите мерки за подпомагане на засегнатите жители и за възстановяване на инфраструктурата.

МВР: Жената не е представила лична и журналистическа карта

След медийни запитвания от Областната дирекция на МВР съобщиха, че органите на вътрешното министерство са потърсени за съдействие от служители на Национална служба за охрана в Струмяни. По информация на НСО жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта.

Жената е била принудително отведена в най-близкото районно управление за удостоверяване на самоличността. Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. От дирекцията информираха, че след това жената е освободена.

Към края на деня от НСО потвърдиха, че действително са потърсили съдействие от МВР за установяване на самоличността на "лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение".

"След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред", добавиха от НСО.

Политиците поискаха случаят да се изясни

Първи от политиците по случая реагира съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Той обяви във Фейсбук, че вече е пуснал парламентарно питане до МВР за ареста на Гергана Петрова. "Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи", посочи той.

По думите му поводът за задържането е посещението на премиера Радев и искане на НСО за оказване на съдействие от МВР.

"Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест", каза Мирчев.

С позиция по случая излязоха и от ГЕРБ.

"От ГЕРБ считаме, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава, каквато е България. Всяко действие на органите на реда трябва да бъде законово обосновано, пропорционално и съобразено с правата на гражданите и журналистите", посочиха от ГЕРБ.

От партията настояват премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да отговорят публично и лично какво е наложило показните арести, на какво правно основание се е наложило задържане със сила и поставяне на белезници на журналист, опитът за задаване на въпроси ли е истинската причина за ареста и кой е издал заповедта за действията на полицаите и какво ще бъде наказанието му. Сред въпросите на партията са и каква е оценката на министър-председателя и вътрешния министър за действията на полицията.

АЕЖ: Жената може да се причисли в категорията "граждански журналист"

От "Асоциацията на европейските журналисти – България" също излязоха с позиция, в която настояват МВР незабавно да отговори за причините за задържането на гражданската активистка и създателка на съдържание в социалните мрежи Гергана Петрова при посещението на правителствена делегация в Струмяни.

"Петрова е известна в региона като доброволка и администраторка на местни групи в социалните мрежи и може да попадне и в категорията на т.нар. "граждански журналисти", добавиха от АЕЖ.