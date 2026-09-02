"Поведението й се отличаваше". НСО не вижда проблем със задържането на активистката в Струмяни

Националната служба за охрана (НСО) най-накрая излезе с позиция по казуса. Пет дни, след като МВР задържа за няколко часа активистката Гергана Петрова от Струмяни при посещението на премиера Румен Радев,най-накрая излезе с позиция по казуса.

От службата отговарят на "манипулативни твърдения", като посочват, че "по време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти".

"След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на неговата самоличност", посочват от НСО.

"Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица“.

НСО твърди, че не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни.

"Както е видно и от разпространените от събитието видеоматериали, служителите на НСО изпълняват безконфликтно и строго професионално своите задължения по закон, а определеното впоследствие като "граждански журналист" лице, задържано от органите на МВР, е имало възможност свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя“, посочват още от пресцентъра на НСО.

На 28 август Румен Радев заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова посетиха община Струмяни, която беше засегната от наводнения. В рамките на публичното събитие МВР задържа Гергана Петрова от Струмяни, която с години води куп граждански битки срещу проблемите на населеното си място.

"Тези отпадъци може да са токсични и трябва да се изхвърлят на специално място. А те ги изхвърлят в коритото на Струма. Вчера от Басейнова дирекция-Благоевград са отишли в кметството на Струмяни и са искали да съставят акт на кмета. Но се е обадил депутат от ПБ и всичко е спряно. Това исках да кажа на Румен Радев", обясни Гергана Петрова.

Заради ареста ѝ премиерът Румен Радев разпореди проверка в МВР и НСО, а вътрешният министър Иван Демерджиев уволни шефа на дирекцията на МВР в Благоевград Илиян Тупаров.

От МВР съобщиха, че уволнението на Тупаров, който бе назначен от служебния вътрешен министър Емил Дечев, е предприето, защото "директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия".

В същото време депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев нарече активистката "псевдоинфлуенсърка" и изпълнител на "класическо активно мероприятие", а в определени медии се развихри очерняща кампания.