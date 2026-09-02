"Поведението й се отличаваше". НСО не вижда проблем със задържането на активистката в Струмяни

От службата отговарят на "манипулативни твърдения", като посочват, че "по време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти".
"След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на неговата самоличност", посочват от НСО.
"Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица“.
НСО твърди, че не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни.
"Както е видно и от разпространените от събитието видеоматериали, служителите на НСО изпълняват безконфликтно и строго професионално своите задължения по закон, а определеното впоследствие като "граждански журналист" лице, задържано от органите на МВР, е имало възможност свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя“, посочват още от пресцентъра на НСО.
На 28 август Румен Радев заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова посетиха община Струмяни, която беше засегната от наводнения. В рамките на публичното събитие МВР задържа Гергана Петрова от Струмяни, която с години води куп граждански битки срещу проблемите на населеното си място.
"Тези отпадъци може да са токсични и трябва да се изхвърлят на специално място. А те ги изхвърлят в коритото на Струма. Вчера от Басейнова дирекция-Благоевград са отишли в кметството на Струмяни и са искали да съставят акт на кмета. Но се е обадил депутат от ПБ и всичко е спряно. Това исках да кажа на Румен Радев", обясни Гергана Петрова.
Заради ареста ѝ премиерът Румен Радев разпореди проверка в МВР и НСО, а вътрешният министър Иван Демерджиев уволни шефа на дирекцията на МВР в Благоевград Илиян Тупаров.
От МВР съобщиха, че уволнението на Тупаров, който бе назначен от служебния вътрешен министър Емил Дечев, е предприето, защото "директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия".
В същото време депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев нарече активистката "псевдоинфлуенсърка" и изпълнител на "класическо активно мероприятие", а в определени медии се развихри очерняща кампания.
Те сега НСО-тата щели да ги заменят с психолози и астролози, щот по-добре отговаряли на очакванията на електората. Тва като придойде Меркурия (какъв беше там..) и никакви посещения. Освен това трябва да се прави мигновен и точен психопрофил на обкръжаващите.
Мхм, точно така, старшинка, точно по учебник, браво. Преди повече от десет години мъжът на Петрова наистина е бил убит. Убийството обаче си стои неразкрито и осъдени няма. Абе, старшинка, я ми кажи ти едно нещо. Как така хем тъкмо вашата много компетентна и експедитивна милиция вече над десет години(!) не успява да го разкрие това убийство, ... хем тъкмо вие, същите, сега, когато трябва спешно да се чисти пocpaният зaднuк на Наначалника ви, изведнъж се сетихте да промъцате нещо по въпроса и да почнете …
да мътите водата как то едва ли не понеже мъжът ѝ бил убит, то значи не ѝ била чиста работата на тая (?!) Демек - хем се "хвалите", че не сте си свършили работата, хем това някак си трябва да бъде позорно за... вдовицата на убития човек?! Дей, гиди, ченгесарски мръсотии, дей, гиди, лустрацийо, дей, гиди, кастрацийо!
НСО трябва да бъде закрито.
Поведението на полицейските бабаити срещу сама жена, с голи ръце, която всички в селото познават, и която им казва, че личната ѝ карта е в колата, очевидно бе напълно несъответстващо на обстановката и предизвиква погнуса и отвращение към подобна проява на власт.
Граждани на РБ! Обуздавайте поведението си! Не проявявайте „отличаващо се поведение“! Бъдете кротки, послушни, безгласни, БЕЗЛИЧНИ! „Забранено е - да се говори, да се мисли, да се пише, да се чете, а най-сетне и да се живее.“ (Гео Милев, „Полицейска критика“, 1924 г.)
След седмица, мозъчният тръст на НСО и МВР откри, че "поведението и се отличаваше" по гумените ботуши и кофите на Гергана, в контраст с изтупаният с бяла риза Чорап за скъпо струващо селфи...
"нсо", моля ви се. . . ((-: - какъвто премиерът - такива и 'преторианците' му ...
безгранична е прАстАтията на тия нсо-типажи (клисически типаж на концлагерен надзирател) - обясненията им са по-тьnu и от оня виц (окошарихме я за дето беше със шапка, ама ако беше без шапка, пак щехме да я окощарим - за дето е без шапка)
НСО пет дни мислиха, какво оправдание да измислят за издънката, която сътвориха. В едно село, където всички се познават, да искат лична карта на една жена с блуза без ръкави. Тя им казва, че личната карта е в колата и. То, и на Радев, който беше по риза, личната му карта беше в сакото в колата.
НСО! ОбоZрались, блядь! Както през 2020 г. на плЯжа, охранявайки летния сарай на Доганя. Нахлухте в бедстващ район с опустошени домове и страдащи българи и го обявихте за зона за сигурност заради PR-показухата на Радев. Ако вместо това бяхте хванали по една лопата (и онзи с белата кошуля) да поизринете малко кал, хем щяхте да сте от полза на бедстващите данъкоплатци, хем и PR-ът щеше да се получи.