НАП и митниците ще контролират рециклирането, екотаксите за електротехника падат 4 пъти

В един и същи ден правителство прие наредба, намаляваща четири пъти продуктовите такси, плащани от потребителите за рециклиране н азакупените от тях електроуледи и електротехника, а парламентът прие на първо четене законови промени, които повишават конкуренцията при организациите, които се занимават с оползотворяването на отпадъците, но и контрола върху тяхната дейност.

С намаляването на държавните продуктови такси, които производителите и вноситерите на електротехника плащат, ако не членуват в специална организация за оползотворяване, на практика се свалят таксите и на тези организации, тъй като те са свързани.

С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин – с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите, заяви преди началото на редовното заседание на кабинета премиерът Румен Радев.

По думите му първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. Това от своя страна води до по-ниски цени на гражданите, обясни министър-председателят.

Реално миналото лято четирите организации за оползотворяване и рециклиране на печки, хладилници, миксери, компютри, телевизори и соларни панели вдигнаха рязко таксите за своите членове. Това доведе съответно до поскъпване на бялата и черна техника, тъй като въпросната такса влиза в цената на продукта.

Сегашната промяна обаче не означава, че автоматично електроуредите по магазините ще поевтинеят, тъй като предложените на пазара вече стоки са с начислена продуктова такса.

Радев отбеляза, че понижаването на продуктовата такса, не означава намаляване на екологичната отговорност и управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а най-вече с постигнатия резултат. Радев увери, че правителството ще продължи да следи пазара и да работи за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.

Паралелно в сряда парламентът прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), внесен от Божидар Божанов и група народни представители от "Демократична България" (ДБ). Промените бяха подкрепени от 174 депутати, "против" нямаше, а седем се въздържаха.

Поправките бяха внесени още през април, но сега дойде техният ред.

Те предвиждат организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, вече да не подлежат на разрешителен режим от екоминистерството, а да се регистрират. Така ще се разбие монополът на настоящите четири огранизации.

Също така част от контрола върху дейността им вече нява да се извършва от Министерството на околната среда и водит, а функциите ще бъдат прехвърлени към Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция "Митници".

От ДБ посочват, че действащият към момента режим за разрешение създава бариера пред навлизането на нови участници на пазара.

Важна промяна е отпадането на продуктовата такса за моторните превозните средства (МПС). Миналата година тя бе повишена с около 25 на сто от правителството на ГЕБ до 150 лв. при регистрация на нова лека кола с двигател с вътрешно горене таксата. За тези до пет години - 240 лв. За леките автомобили на възраст между 5 и 10 години - 360 лв. Купувачите на коли с двигатели с вътрешно горене над 10 години плащат 385 лв. При чисто новите електрически коли таксата е 102 лв. За тези над 5 години - 180 лв., между 5 и 10 г. - 270 лв., а за над 10-годишен такъв автомобил - 290 лева. За тежкотоварните превозни средства с двигатели с вътрешно горене таксата е 2940 лв.

Според ДБ тази такса е излишна, тъй като при свалянето от регистрация на старите автомобили и разкомплектоването им автоморгите генерират приходи от оползотворяването на съдържащите се в тях компоненти. И досега те плащаха на собствениците определени от тях суми, но вече законово се предвижда те да са длъжни при предаване за разкомплектоване притежателите на колите да получават възнаграждение.

"В момента действащото законодателство, прието преди доста години, е част от един механизъм на едни организирани престъпни групи, които източват през отпадъци парите на българските граждани", заяви Божидар Божанов. Време е да поправим закона и призовавам всички да подкрепим този закон, добави той. Законодателството в момента предвижда "скрит лицензионен режим". МОСВ в момента разрешава по целесъобразност, посочи още депутатът.

Стоян Петров обяви, че парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) ще подкрепи предложенията на първо четене. Ще го направим с огромни резерви и ще внесем наши предложения между двете четения, заяви той. Според него обаче ДБ са били част от предходни управления и са имали министри, които са имали възможност да направят промени в ЗУО. Чрез МОСВ и Министерския съвет за четири месеца ПБ постигна повече реален напредък, отколкото вие за последните пет години, заяви Петров.

"Добро утро на опозицията, събудихте се! Искам само да попитам този картел дали съществуваше и преди няколко години", заяви председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов. Той попита защо при предходни министри в правителства с участието на ПП и ДБ не са намалени продуктовите такси. Знаем за злоупотребите в сектора и ще ги прекратим, подчерта той.

Татяна Султанова от "Продължаваме промяната" (ПП) репликира, че сегашният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова не е нова в системата, а дълги години е била част от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и е пряко отговорна за решенията, вземани в това ведомство.

"Г-жа Карамфилова е била пряко отговорна за докладване на изпълнението на целите от България в сектор "Околна среда", включително за отпадъците, пред Европейската комисия, каза Султанова. Тя каза, че не приема обвинения, отправени към правителства, в които са участвали ПП и ДБ. Султанова каза, че сега има предложение от МОСВ за "уж мярка", която обаче, по думите ѝ, ще доведе само до намаляване на продуктовите такси само за малки електроуреди.

Председателят на парламентарната група на ПП Асен Василев призова за конструктивност и обективност. "Да върнем таксите на нивата, които бяха, когато ние управлявахме през 2023 г.", призова Василев.

Петър Петров от "Възраждане" каза, че неговата парламентарна група ще подкрепи законопроекта и ще внесе собствени предложения между двете четения. Два са елементите в законопроекта – намаляването на административната тежест и включването на нови лица в дейността по оползотворяване на отпадъците така, че тя да не бъде затворена дейност само за „отбрани играчи“, каза той. Цончо Ганев от "Възраждане" коментира, че ако размерът на таксите е един от проблемите, то по-големият проблем е за какво се изразходват.

По предложение на Тодор Джиков от ДБ депутатите приеха срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да бъде три седмици.