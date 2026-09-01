Агенцията по храните спря 16.3 тона грозде от Турция с пестициди

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз грозде от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди.
Пратката с общо количество 16 300 кг, разпределени в 2904 касетки, е върната на изпращача.
При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.
Установяването на несъответстващата пратка е в рамките на засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, насочен към гарантиране безопасността на храните, проследимостта и установяването на реалния произход на предлаганите на пазара продукти.
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