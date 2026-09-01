От днес до 30 ноември можем да изберем подфонд за втора пенсия

От 1 септември до 30 ноември всеки гражданин, който се осигурява за втора пенсия, може да избере в какъв подфонд да се управляват парите му – динамичен, балансиран или консервативен. Изключение има само за хората, на които им остават три години или по-малко до пенсия.

Изборът обаче е само право, а не задължение. Ако осигуреното лице не направи изричен избор на подфонд, партидата му ще бъде прехвърлена служебно според възрастта му – до 50 години (в динамичен подфонд), от 50 години до 3 години преди пенсионна възраст (в балансиран), а в последните три години от трудовия си живот работещите задължително преминават в консервативен подфонд.

Реформата във втория стълб, която реално ще стартира от 1 януари 2027 г., предвижда парите в трите подфонда да се управляват с различен риск и с очакването за различна доходност, като това е съобразено с жизнения хоризонт на работещия. Очакваната средногодишна доходност в динамичния подфонд е над 7%, в балансирания – между 4% и 7%, а в консервативния – 2-3%, казаха от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

От създаването си през 2002 г. досега частните фондове са донесли доходност за клиентите си, която е компенсирала инфлацията, заяви Светла Несторова от БАДДПО, която е и главен изпълнителен директор на пенсионна компания "Доверие". Занапред целта е и доходност над инфлацията.

Несторова даде пример, според който ако днес 25-годишен човек влезе на пазара на труда при средна заплата 1440 евро, ще натрупа по партидата си за втора пенсия над 139 000 евро за всичките над 40 години осигуряване. Това ще му осигури 500 евро пожизнена пенсия от втория стълб по досега действалия ред. С промяната от Нова година обаче очакваната пенсия скача на 780 евро на месец.

Ако същият човек се осигурява и в третия стълб с 130 евро на месец, той ще натрупа по партидата си общо над 400 000 евро.

Пенсионната ни система преживя трите най-големи кризи след Голямата депресия без нито една катастрофа и този период от 24 години успя да бие инфлацията, обобщи ползите от тристълбовия модел Светла Несторова.

Сумата на брутните вноски, направени от хората във втория стълб в целия период на осигуряване, е гарантирана, каза още Несторова. Хората, които са склонни към по-нисък риск, могат да прехвърлят парите си в консервативен подфонд, а тези, които приемат по-висок риск и целят по-висока доходност – в динамичния. Веднъж на всеки 12 месеца човек ще може да променя първоначалния си избор.