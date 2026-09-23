МФ обяви курс към по-високи данъци - върху имотите и свръхпечалбите (обновена)

Курс към частично вдигане на някои данъци обяви финансовото министерство. Предвижда се повишаване на данъчните оценки на имотите с 30% през 2027 г., което ще увеличи данък сгради, става ясно от пакета данъчни промени в Бюджет 2027 г, представени в сряда от зам.-министъра на финансите Людмила Петкова. През 2028 г. и 2029 г. актуализацията ще бъде с по 35%. Увеличенията ще обхващат сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

В допълнение, МФ отново предлага въвеждането на временен данък свръхпечалба, само за 2027 г., но този път идеята е той да обхваща не само банките, но и други сектори. Досега данък върху свръхпечалбите плащаше временно петролната рафинерия в Бургас, но предишният опит за въвеждане на подобно облагане за банките пропадна след разговори на банкерите с депутата Делян Пеевски.

МФ обаче предлага и някои данъчни облекчения. Увеличава се например данъчното облекчение за деца, като се въвежда и допълнителна отстъпка за разходите, които родителите правят за частни уроци и спортни дейности за подрастващите. Стойността на ваучерите за храна, които се признават за разход за бизнеса, се увеличава от 200 лв. на 200 евро, но пък въвежда 7% данък, което значи, че един работещ ще може да получи максимум 186 евро на месец.

Допълнителните приходи от новото облагане на свръхпечалбите ще финансират данъчните облекчения за деца, деца с увреждания, за детско развитие, както и вдигането на прага за регистрация по ДДС на 75 000 евро, обясни Людмила Петкова.

Въвежда се 33% данък свръхпечалба

Финансовото министерство отново предлага въвеждането на данък върху свръхпечалбите, чиято ставка ще е 33% - само върху горницата над обичайната печалба.

Новото облагане ще е само в определени икономически сектори – банки, застрахователни и презастрахователни дружества, търговци на храни с не по-малко от 5 обекта, (магазини за хранителни стоки, супермаркети и хипермаркети), телекоми, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Установихме, че 60% от свръхпечалбите са генерирани в тези сектори, поясни Петкова.

Промяната ще има еднократен характер, т.е. ще се прилага само за данъчната 2027 г., като по този начин ще се осигури предвидимост и ще се намали рискът от негативни инвестиционни сигнали, твърди МФ. 90% от данъка обаче ще се събере авансово още догодина.

Предвижда се като данъчна основа да се използва средната годишна данъчна печалба на предприятията за периода 2020-2025 г. Ако те я надвишат с повече от 20%, горницата ще се облага със ставката от 33%. За всяко предприятие ще се използва неговата собствена икономическа история.

Мотивите за мярката са, че различните иконочмически сектори не са понесли еднакво последиците от икономическите и геополитическите кризи в последните години. "Значителна част от предприятията бяха изправени пред спад на продажбите, увеличени производствени разходи, затруднен достъп до суровини и финансиране и влошаване на рентабилността. Едновременно с това обаче в определени сектори се наблюдаваше формиране на извънредни печалби, значително надвишаващи историческите нива на доходност. Тези свръхпечалби често не са резултат единствено от по-висока производителност, поемане на по-голям предприемачески риск или осъществяване на значителни инвестиции и въвеждане на иновации. В значителна част от случаите те са следствие от външни фактори, включително рязко покачване на пазарните цени, ограничения в предлагането, инфлационни процеси, пазарна концентрация или временни икономически дисбаланси. Именно поради това възниква необходимост от въвеждане на временен механизъм, чрез който част от този извънреден икономически излишък да бъде използвана за укрепване на фискалната устойчивост на страната", гласят мотивите на МФ за въвеждането на данък свръхпечалба.

В корпоративното облагане се предлагат и други мерки. Актуализира се стойностният праг за данъчни материални и нематериални активи - от 700 лв. на 1000 евро.

Увеличава се срокът за пренасянето на данъчните загуби - от 5 години на 10 години. Сега пренасянето е до 5 години, но върху размера на целия положителен финансов резултат. Сега срокът се увеличава на 10 години, но загубата няма да може да се пренася върху повече от 70% от реализираната печалба. Именно заради пренасянето на големи загуби например в миналото "Лукойл Нефтохим" не внасяше почти никакъв данък върху печалбата си.

Въвежда се още ускорена данъчна амортизация за изкуствен интелект (AI) и за високопроизводителна и сървърна техника - срокът на амортизацията се намалява от 3 г. на 1 година.

Квотата за ваучерите за храна, които не се облагат с осигуровки и данъци, се вдига от 818 млн. евро за тази година на 1.5 млрд. евро за 2027 г., а индивидуалният месечен ваучер се повишава от 200 лв. на 200 евро, но за него се въвежда данък при източника от 7%, което значи, че работникът ще получи максимум 186 евро.

Данъчните оценки на имотите се повишават с 30%

Правителството ще изпълни намерението си да вдигне двойно данъчните оценки в следващите три години.

"Поради настъпването на съществени промени в цените на недвижимите имоти в последните години, в значителна част от случаите данъчните оценки вече не изпълняват в достатъчна степен функцията си за отразяване на стойността на имуществото", гласят мотивите на финансовото министерство.

Основата за определяне на данък върху недвижимите имоти е данъчната оценка, която е и основа за определяне и на данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, както и за данъка върху наследствата. Определената данъчната оценка, изготвена по новия ред, няма да се прилага за целите на определяне на такса смет.

Мярката е и в съответствие с препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, съгласно които България следва да увеличи дела на приходите от данъци върху недвижимите имоти, които са сред най-ниските в Европейския съюз (ЕС), посочва още финансовото министерство.

Данъчните оценки не са актуализирани от 2008 г., в сила от 2009 г., конкретно базисната данъчна стойност за сградите и земите в строителни граници не е променяна от 1997 г., а базисната данъчна стойност на земеделски земи, съобразно категорията на земята и начина на трайно ползване, е от 2009 г. "Предвид покачването на пазарните цени е необходимо да се извърши корекция, като се увеличат данъчните оценки на недвижимите имоти, които следва да се доближат до пазарните цени. Това трябва да стане поетапно, като целта е избягване на еднократно финансово увеличение. Предложението обхваща тригодишен период, като за 2027 г. тя е в размер на 30% увеличение, последвана от 35% през 2028 и 2029 г.", съобщават още от МФ.

Идеята е общините да получат повече собствени приходи.

Въвежда се данъчно облекчение за частните уроци

Кабинетът предлага въвеждане на данъчно облекчение за "детско развитие", което ще обхваща "здравни, образователни и спортни дейности", например частните уроци и допълнителни занятия на децата, плащани от родителите.

Предвижда се размерът на данъчното облекчение да бъде диференциран според броя на децата, като облекчението ще е максимум 200 евро при едно дете, 400 евро при две деца и до 600 евро при три и повече деца.

Предлага се ползването на облекчението да бъде обвързано с документално доказване на извършените разходи и тяхното плащане при поискване от органите по приходите. Целта е не само подкрепа за родителите, но и противодействие на сивата икономика в този сектор, обясни Людмила Петкова.

Данъчните облекчения за деца се повишават

Кабинетът предлага по-високото данъчно облекчение за деца да се запази за постоянно. Сега то е максимум 306 евро на дете на година, но мярката не беше постоянна, а се гласуваше година за година със закона за бюджета. Сега текстът предвижда сумата на "бонуса" да остане за постоянно в закона, като се повишава до 500 евро за едно дете на година, до 800 евро за две деца и до 1100 евро за три и повече деца.

Това значи, че най-голямо увеличение ще има за семействата с едно дете, а тези с повече от три деца няма да получат и лев за четвъртото, петото и т. н. дете.

За децата с увреждания сумата се увеличава от 1200 лв. на 1000 евро.

ЕК не е одобрила патентия данък за ресторантьорите

Европейската комисия не е одобрила въвеждането на патентен данък за част от заведенията за хранене, което означава, че сегашният текст трябва да отпадне от закона, предвиждат още промените.

Вдига се прагът за задължителна регистрация по ДДС

От 51 300 евро на 75 000 евро се вдига задължителният праг за регистрация по ДДС. Целта е облекчаването на дребния бизнес, обясниха от МФ. Това все пак е под максимално допустимите от евродирективата 85 000 евро.

"Прилагането на освобождаване от ДДС за собствениците на малки предприятия ще даде възможност на приходната администрация да насочи повече ресурси за предотвратяване и борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, както и за подобряване на качеството на услугите за данъкоплатци и ефективността на събирането на ДДС от големите стопански субекти", посочва в мотивите си финансовото министерство.

Въвежда се задължително електронно фактуриране за местните доставки, но то реално ще стартира от 2028 г., тъй като трябва да се изгради съответната информационна платформа на НАП. Мярката цели не само намаляване на административната тежест, но и предотвратяване на укриването на ДДС и на ДДС измамите, поясни още Людмила Петкова.

Друга мярка в същата посока е въвеждането на задължителна регистрация по ДДС при облагаеми доставки, свързани със земя и сгради, защото в момента има случаи, при които се създава нова фирма при строеж на нова сграда, като всички апартаменти се продават в един ден и така не се начислява ДДС, обясни още Людмила Петкова.

Въвежда се акциз върху мощните коли

Министерството на финансите предлага въвеждането на акциз върху мощните автомобили, става ясно още от данъчните промени за 2027 г. Става дума за двигателите с мощност над 250 kW, като от облагане ще се изключат линейки, пожарни и други специализирани автомобили.

Облагането ще става при първа регистрация или внос, като ще има разлика в ставката между новите и старите автомобили. При новите акцизът ще е 10 000 евро плюс 10 евро на всеки допълнителен kW, а при старите - 5000 евро плюс 8 евро за всеки допълнителен kW.