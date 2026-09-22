Огнеборец загина в опит да спаси туристи от пожар на Родос

Гръцки пожарникар загина днес, докато се опитваше да спаси двама чужди туристи, притиснати от пожар във вътрешността на каньона Куфос (Jacob’s canyon) на остров Родос, съобщи гръцкото електронно издание "Катимерини".

Инцидентът се е случил в около 12:30 часа местно и българско време, след като двама туристи са се обадили на спешния номер с молба за помощ.

Пожарникар, намиращ се в близост, се е отправил към мястото, за да съдейства при спасителната операция, но се е подхлъзнал и е паднал от голяма височина.

Втори екип е успял да извади тялото на пожарникаря, който вече е бил починал.

Противопожарната служба е започнала разследване, за да изясни обстоятелствата около инцидента, довел до фаталния край за мъжа, предава БТА.

Няма информация дали туристите са спасени.