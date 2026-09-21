Падат санкциите на двама руски олигарси

Страните от Европейския съюз постигнаха споразумение да отменят санкциите, наложени заради войната на Кремъл в Украйна, срещу руските бизнесмени Алишер Усманов и Михаил Фридман.
Има обаче и условие - нито едно правителство от ЕС не възрази срещу решението в рамките на следващите няколко часа.
Това съобщиха дипломати, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Споразумението е част от сделка за удължаване с три години на санкциите срещу хиляди други руски физически и юридически лица, което е значително по-дълъг период от обичайното им подновяване за шест или 12 месеца, посочиха дипломатите.
За изненада и недоволство на някои държави от ЕС Франция този месец се присъедини към Словакия в настояването руско-узбекският милиардер Усманов да бъде изваден от санкционния списък.
След това Люксембург поиска от списъка да бъде изваден и руският бизнесмен Фридман, съобщиха дипломати.
Франция призова ЕС да отмени санкциите срещу Усманов, след като по думите ѝ е била подложена на натиск от Азербайджан, който е задържал най-малко двама френски граждани, съобщиха пред Ройтерс миналата седмица трима европейски дипломати. В петък високопоставен азербайджански дипломат отхвърли тези твърдения.
Франция не е потвърдила публично, че е настоявала ЕС да отмени санкциите срещу Усманов, които включват забрана за пътуване до страните от блока и замразяване на активите му на територията на ЕС.
ЕС наложи санкции и на двамата бизнесмени през 2022 г. При включването на Усманов в санкционния списък ЕС посочи, че той има "особено близки връзки" с руския президент Владимир Путин.
Фридман претендира за обезщетение от 16 млрд. долара от Люксембург по дело, отнесено до арбитражен съд. Според дипломати от ЕС Люксембург е изтъкнал, че позицията му в защита на запазването на европейските санкции срещу Фридман може да бъде отслабена, ако единствено Усманов бъде изваден от санкционния списък.
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11 коментара
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Даскале, кажи сега за кое да си чешем езиците - за внушенията или за историята?
Браво за историческото есе, мойту мумше! Седни си, пишеме ти шес за напъна и труда, и три - за внушенията:)))
Усещаш ли как стените се събират и накъде отиват нещата, ммм?!
Класически французки ку..арщини. Преди настъплението на османците към Виена през 1683 г., френски дипломати в Константинопол уверяват султана, че Франция няма да се намеси в подкрепа на Австрия, ако империята тръгне на поход. Това е по времето на краля-слънце, великия Луи Каторз. Виена е обсадена от близо 150 хил. османска армия, а Луи XIV вижда в това идеален шанс да разшири кралството. И какво прави? Напада Люксембург, Елзас и Холандия. Папа Инокентий XI призовава всички християнски крале да помогат на Хабсбургите, Луи XIV обаче отказва. Добре, че са поляците. То май и сега е подобно положението.
Най-добре се смее който се смее последен.
Да де! Той и Радефф тъй, ама те викаха, че тва било рашизъм! То покана за танц било!
Това е покана за танц към руските олигарси - да разкарат Путин.
Ха-ха! Ха-ха ха ха ха ха ха ха ха ха!
А какво правт теи граждани там? Това е изнудване и тези персони трбва да знаят какво ги чака, след като са там. Добрите шпиони винаги са от местните. А тези са, по вска вероятност, наивни туристи и лаладжии, хвалещи красотата на руски мир. Да лежат по затворите.
Въййй... Що станА?! Засада немаше ли?!