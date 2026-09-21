Падат санкциите на двама руски олигарси

Страните от Европейския съюз постигнаха споразумение да отменят санкциите, наложени заради войната на Кремъл в Украйна, срещу руските бизнесмени Алишер Усманов и Михаил Фридман.

Има обаче и условие - нито едно правителство от ЕС не възрази срещу решението в рамките на следващите няколко часа.

Това съобщиха дипломати, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Споразумението е част от сделка за удължаване с три години на санкциите срещу хиляди други руски физически и юридически лица, което е значително по-дълъг период от обичайното им подновяване за шест или 12 месеца, посочиха дипломатите.

За изненада и недоволство на някои държави от ЕС Франция този месец се присъедини към Словакия в настояването руско-узбекският милиардер Усманов да бъде изваден от санкционния списък.

След това Люксембург поиска от списъка да бъде изваден и руският бизнесмен Фридман, съобщиха дипломати.

Франция призова ЕС да отмени санкциите срещу Усманов, след като по думите ѝ е била подложена на натиск от Азербайджан, който е задържал най-малко двама френски граждани, съобщиха пред Ройтерс миналата седмица трима европейски дипломати. В петък високопоставен азербайджански дипломат отхвърли тези твърдения.

Франция не е потвърдила публично, че е настоявала ЕС да отмени санкциите срещу Усманов, които включват забрана за пътуване до страните от блока и замразяване на активите му на територията на ЕС.

ЕС наложи санкции и на двамата бизнесмени през 2022 г. При включването на Усманов в санкционния списък ЕС посочи, че той има "особено близки връзки" с руския президент Владимир Путин.

Фридман претендира за обезщетение от 16 млрд. долара от Люксембург по дело, отнесено до арбитражен съд. Според дипломати от ЕС Люксембург е изтъкнал, че позицията му в защита на запазването на европейските санкции срещу Фридман може да бъде отслабена, ако единствено Усманов бъде изваден от санкционния списък.