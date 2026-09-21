За ден: Два танкера са атакувани в Ормузкия проток

В понеделник два танкера са атакувани в Ормузкия проток. Това се разбира от Британската служба за морски търговски операции (UK Maritime Trade Operations – UKMTO).

По-рано през деня се разбра, че преминаващ през района танкер е бил ударен от неизвестен снаряд.

Двама членове на екипажа са получили леки наранявания, като към момента няма данни за щети върху околната среда, се посочва още в съобщението. Според информацията корабът се е насочил към близко пристанище.

Часове по-късно Британската служба за морски търговски операции съобщи за още един инцидент, при който танкер за втечнен природен газ е бил поразен от неизвестен снаряд. Няма пострадали.

Иран до голяма степен блокира корабоплаването през протока като част от продължаващия конфликт със САЩ, предаде БТА.

Продължаващата заплаха за корабоплаването причинява сериозни смущения в световната търговия с петрол, природен газ и торове.

Американски медии съобщават, че американските военни многократно и успешно са ескортирали кораби покрай бреговете на Оман през протока, свързващ Персийския залив с Оманския залив.