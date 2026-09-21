Българските депутати с абонамент за флагманите на руската пропаганда

Българското Народно събрание се кани да се абонира за флагманите на руската международна пропаганда "Россия в глобальной политике", изданието на руското Министерство на външните работи – "Международная жизнь" и за ПОЛИС ("Политические исследования") – списание, което руската цензура е поставила в своя Бял списък (списък на сайтове, които руснаците могат безпрепятствено да отварят, дори и да им блокират интернет).

Това става ясно от списъка с издания, за които главният секретар на НС Милена Христова предлага да бъде абониран българският парламент през следващата година. Нещо повече – трите руски издания са начело на списъка, с който Mediapool разполага и в който са включени общо 34 международни издания.

Списъкът е част от писмо, с което главният секретар на НС се обръща към председателя на НС, останалите политически и административни ръководители на парламента, както и към парламентарните групи. В него тя ги моли до 28 септември да дадат предложенията си за още международни периодични издания, за които да бъде платен абонамент.

От съдържанието на писмото се разбира, че списъкът е съставен въз основа на заглавията, получавани в парламентарната библиотека през настоящата 2026 година. Тоест, пропагандистките издания на путиновия режим вероятно вече са на разположение на депутатите и българският парламент плаща за тях с парите на данъкоплатците. Което се кани да прави и през следващата година.

За какви издания става дума обръща внимание журналистът и познавач на руската действителност Татяна Ваксберг в своя профил във фейсбук:

""Россия в глобальной политике". Главен редактор: Фьодор Лукянов, под санкции на Канада и Украйна. Председател на редакционния съвет: Сергей Караганов, под санкции на ЕС, Канада, Австралия и Украйна (Русия трябва да използва в Европа ядреното си оръжие, 2025 г.).

Някои членове на редакционния съвет: Вячеслав Никонов, внук на Молотов, бивш шеф на фондацията "Русский мир", под санкции на ЕС, САЩ, Великобритания, Австралия, Швейцария; Никита Анисимов и Сергей Иванов, под санкции на Украйна; Константин Косачов, под санкции на ЕС, САЩ, Великобритания, Швейцария, Украйна, Австралия; Сергей Лавров, под санкции на ЕС, САЩ, Великобритания, Австралия, Япония; Леонид Слуцки, под санкции на ЕС, САЩ, Великобритания, Канада, Украйна, Швейцария, Япония, Австралия, Нова Зеландия; Анатолий Торкунов, под санкции на Украйна и Канада, Юрий Ушаков, под санкции на Австралия, Канада и Украйна.

В редакционния съвет е посочен също и френският геополитолог Тиери дьо Монбриал.

Повечето статии на списанието са безплатни онлайн. Изследователи и политици могат да се запознаят с тях", пише Ваксебрг и в заключение се обръща към депутатите:



"Уважаеми парламентаристи, вие верно ли плащате абонамент на списанието "Россия в глобальной политике”? Авторите му ще свършат в един трибунал, само казвам."