Българските депутати с абонамент за флагманите на руската пропаганда

Българското Народно събрание се кани да се абонира за флагманите на руската международна пропаганда "Россия в глобальной политике", изданието на руското Министерство на външните работи – "Международная жизнь" и за ПОЛИС ("Политические исследования") – списание, което руската цензура е поставила в своя Бял списък (списък на сайтове, които руснаците могат безпрепятствено да отварят, дори и да им блокират интернет).
Това става ясно от списъка с издания, за които главният секретар на НС Милена Христова предлага да бъде абониран българският парламент през следващата година. Нещо повече – трите руски издания са начело на списъка, с който Mediapool разполага и в който са включени общо 34 международни издания.
Списъкът е част от писмо, с което главният секретар на НС се обръща към председателя на НС, останалите политически и административни ръководители на парламента, както и към парламентарните групи. В него тя ги моли до 28 септември да дадат предложенията си за още международни периодични издания, за които да бъде платен абонамент.
От съдържанието на писмото се разбира, че списъкът е съставен въз основа на заглавията, получавани в парламентарната библиотека през настоящата 2026 година. Тоест, пропагандистките издания на путиновия режим вероятно вече са на разположение на депутатите и българският парламент плаща за тях с парите на данъкоплатците. Което се кани да прави и през следващата година.
За какви издания става дума обръща внимание журналистът и познавач на руската действителност Татяна Ваксберг в своя профил във фейсбук:
""Россия в глобальной политике". Главен редактор: Фьодор Лукянов, под санкции на Канада и Украйна. Председател на редакционния съвет: Сергей Караганов, под санкции на ЕС, Канада, Австралия и Украйна (Русия трябва да използва в Европа ядреното си оръжие, 2025 г.).
Някои членове на редакционния съвет: Вячеслав Никонов, внук на Молотов, бивш шеф на фондацията "Русский мир", под санкции на ЕС, САЩ, Великобритания, Австралия, Швейцария; Никита Анисимов и Сергей Иванов, под санкции на Украйна; Константин Косачов, под санкции на ЕС, САЩ, Великобритания, Швейцария, Украйна, Австралия; Сергей Лавров, под санкции на ЕС, САЩ, Великобритания, Австралия, Япония; Леонид Слуцки, под санкции на ЕС, САЩ, Великобритания, Канада, Украйна, Швейцария, Япония, Австралия, Нова Зеландия; Анатолий Торкунов, под санкции на Украйна и Канада, Юрий Ушаков, под санкции на Австралия, Канада и Украйна.
В редакционния съвет е посочен също и френският геополитолог Тиери дьо Монбриал.
Повечето статии на списанието са безплатни онлайн. Изследователи и политици могат да се запознаят с тях", пише Ваксебрг и в заключение се обръща към депутатите:
"Уважаеми парламентаристи, вие верно ли плащате абонамент на списанието "Россия в глобальной политике”? Авторите му ще свършат в един трибунал, само казвам."
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34 коментара
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До всички полу-изкуфели носталгици и потомствени ЧЕРВЕНИ боклуци във форума; Тези, които унищожиха СССР, сега са НА ВЛАСТ и В БИЗНЕСА. И го направиха само за да крадат безкрайно ресурсите на страната. И ги откраднаха! Моля, продължавайте да леете сълзи и да ги поддържате!!!
До долните мухлясали плевели; между другото вероятно знаете, че Mediapool.bg е ЗАБРАНЕН в Русия!?
Ако не бяха руснаците да изгонят Хитлер от СССР, Ваксберг щеше да свърши в някой фашистки концентрационен лагер където 6 милиона евреи намериха смъртта си.
Що за народ е българският? Да пращаме на депутатите за абонаменти на рашистки списания! Какъв кретенизъм! КомунизъмЪт се завърна с 200 в тази страна, НЕ СПЕТЕ СПОКОЙНО ДЕЦА!
Ха-ха-ха! Ще-ще-ще.... ама освен осконяване, обезчовечаване, деградация и алкохолизация май нищо друго не е постигнало досега руското общество и е безкрайно далеч от "по-здраво физически и всякак". Много ми е мъчно за вас и подобните ви. Спасение не дебне от никъде.
Страна, където робството е вникнало дълбоко в ДНК-то на нацията, душата милее за ботуш, а свободата всява паника и ужас!!!
Това на снимката сигурно е бюста на Сталин върху гроба му до стената на Кремъл. Сърцето ми се къса като си помисля, че Путин няма да си има гроб - както си няма и Хитлер.
Обичаме, да ни обичат!!! И не само платонически...
Да се абонираш за тези издания е все едно да си се абонирал за „Фьолкишер Беобахтер“ на 30 април 1945 г.
Хуморът е, че тези, които напират да се абонират за руски издания всъщност не знаят руски език.