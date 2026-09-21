Свлачище разруши 50-метров участък от улица във Варна

Голямо свлачище затвори 50-метров участък от улица във варненския квартал "Аспарухово".

Свлачищните процеси са започнали в петък след ВиК авария. Екипи на ВиК са работили до късно през нощта, за да възстановят водоснабдяването на засегнатите жители, съобщава бТВ.

Районният кмет Ивайло Маринов смята, че изкоп за строеж вероятно е допринесъл за свличането.

"Няма опасност в момента, свлачището вече не е активно. Фирмата, която строи в близост, е копала на 7 метра дълбочина", каза зам.-кметът на общината Владимир Димитров пред Нова тв.

Пътят остава затворен, а строителството е спряно.

Според ВиК скатът зад изкопа е водонаситен и това може да е провокирало свличането. От дружеството допълниха, че през последните години няма регистрирани аварии по този водопровод, а строителният обект не е имал съгласуван проект с ВиК.

"Не сме регистрирали аварии в последните години. След реализацията на масовия изкоп се появяват подпочвени води, дори в момента има помпи, които изпомпват, което значи, че подпорната стена е поддала, дръпнала е пътя и съответно нашия водопровод. Във ВиК - Варна няма съгласуван проект за този обект. Предполагам, че обаче имат разрешително. Водоснабдихме района по алтернативен водопровод", посочи пред Нова тв директорът на ВиК – Варна Михаил Маринов

Предстои специалисти да установят точните причини за свлачището. Ще бъдат обсъдени и необходимите мерки. Очаква се да бъде направено и геоложко проучване, а след това да се предприемат действия за укрепване на пътя и възстановяване на настилката.